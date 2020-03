Vica Andrade revela que Memo del Bosque se preparó para morir

En un encuentro que tuvo Vica Andrade con los medios de comunicación, contó que su esposo Memo del Bosque los preparó en caso de que muriera cuando estuvo en su tratamiento contra el cáncer que padecía, "obviamente platicamos de todo lo que pasaría, cómo pasaría, cómo quisiera él que fueran manejados sus restos, de mi parte igual".

Vica Andrade mencionó que "era muy delicado, era muy difícil también porque el momento en que entras en esas pláticas parecería que estás aceptando que algo puede suceder, entonces, es una línea muy delgadita".

Aunque estos temas llegan a ser muy difíciles de tratar, ayudaron a la familia de Memo del Bosque a poner muchas cosas en orden ante lo que pudiera ocurrir, "esto sirvió también para poner en orden, no solo lo de él, sino lo mío y ponernos de acuerdo de qué pasaría si uno no está y el otro no está".

Memo tiene tres hijos, sus hijos definitivamente serían los encargados de tener las cosas que son de Memo y para mí eso es lo principal, para ellos, no tanto para mí.

El productor de televisión se recupera poco a poco en su hogar, "él ahorita tiene por delante integrar a su vida hábitos, diferentes cosas que necesita hacer por lo que podría ser que llegó la enfermedad, eso es lo que toca hacer después de un proceso como este", manifestó Vica Andrade, agregando, "tengo Memo para rato".