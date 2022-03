¿Vicente Fernández, "El Charro de Huentitán, boicoteó la carrera musical de Juan Valentín?

Hace unos días, en medio de la controversia por el estreno de la bioserie "El último rey: el hijo del pueblo", así como la disputa entre la familia Fernández Abarca y TelevisaUnivisión, el productor de televisión Reynaldo López, aseguró a través de sus redes sociales, que supuestamente Vicente Fernández controlaba la industria musical y acabó con la carrera de varios intérpretes.

Según Reynaldo López, el patriarca de la Dinastía Fernández controlaba quienes podían cantar en un palenque, y si un empresario pensaba contratar a otro intérprete de la música vernácula, "él lo amenazaba con cancelar su presentación; igual hacía en la radio y en la prensa. Si la música ranchera casi se acabó en México, fue gracias a él".

Ante esto, Juan Valentín, cantante de música mexicana, en una entrevista para TVyNovelas, aseguró que Vicente Fernández boicoteó su carrera artística. "No pretendo hacer leña del árbol caído, porque ya no está con nosotros, pero siempre hubo rumores de que él hacía todo para que muchos no tuviéramos trabajo".

Contó que su música no se tocaba en México y no podía presentarse en ningún palenque. Con respecto a los programas de televisión, "muy pocas veces aparecí". Llegó a ganar un concurso en el programa de Raúl Velasco y estar en el show de Verónica Castro "y ya, a pesar de que mis canciones tenían gran éxito, a mí no me llamaban".

Ante el panorama al que se enfrentaba, Juan Valentín optó por tocar puertas en Estados Unidos.

Lo tuve que intentar, aquí prácticamente estaba acabada la música ranchera, no había nada de difusión ni oportunidades y no porque no hubiera talento, estábamos vetados.

Una vez en el otro lado de la frontera, comenzó a grabar su música en una compañía discográfica de la que también formaba parte "El Charro de Huentitán". Recuerda que un empresario de nombre José Béjar le dijo: "piénsalo mucho, porque ahí está Vicente y no te va a dejar salir", a lo que él respondió: "voy a firmar para Estados Unidos, no creo que vaya a hacer algo".

Al grabar unos álbumes que tuvieron mucho éxito en Estados Unidos, pero al no ser lanzados en nuestro país, Juan Valentín fue con el gerente de la disquera para saber cuál era el motivo. Presuntamente, si sacaban su disco en México, Vicente Fernández amenazaba con irse de la compañía.

"Llegó el momento en que lo fastidié tanto, hasta que me dijo: 'te voy a dar tu carta de retiro, porque si sacamos en México tu disco, tenemos la amenaza de que se va Vicente'. Tenía mucho éxito (Don Chente), ¿quién se lo iba a quitar? Hizo cosas muy buenas, tenía una gran voz, no necesitaba opacar a nadie, ni meterle el pie".

En la entrevista para la revista antes mencionada, Juan Valentín mencionó haber tenido una amistad con el papá del también cantante Alejandro Fernández, "El Potrillo". En un inicio, Juan era intérprete de baladas. Vicente y él tuvieron por un tiempo el mismo representante, Rafael de Valdez.

"Un buen día me llega la oportunidad de grabar en México, después de haberle batallado mucho, pero me cambian a lo ranchero y ahí fue donde ya no embonamos, dejé de ser su amigo".