Vicente Fernández Jr podría ser quien filtró toda la información de la familia a Olga Wornat

Vicente Fernández Jr de 58 años de edad, está dando de que hablar, pues a los internautas y a algunos medios se les hace muy raro del porqué el hijo de Vicente Fernández, queda en la bioserie de El Último Rey como el personaje "bueno" de la historia, al igual que en el libro.

Por si fuera, muchos internautas están atando cabos de la relación que hay entre Vicente Fernández Jr y la periodista argentina Olga Wornat, pues también se dice que él filtró toda la información para la realización del polémico libro del cual la familia Fernández está en contra, pues se hablan de cosas muy oscuras de cada uno de sus miembros.

Fue en el programa En Shock, donde Jorge Carbajal deja entre ver varios puntos sospechosos de porqué el resto de los hermanos Fernández son señalados como groseros y prepotentes, mientras que Vicente Fernández Jr, en todo momento, queda como el "santo", por lo que la polémica sigue en aumento.

"Recuerden que trató muy mal Vicente junior a su ex esposa, además de andar en la fiesta cuando estaba muy mal don Vicente", "Con todo respeto, estoy segura de que esta señora escritora, hizo el libro con una fuente de la familia Fernández", escriben las redes.

Por si fuera poco, el periodista de espectáculos comentó un rumor muy fuerte sobre unas supuestas llamadas entre el productor Juan Osorio encargado de realizar la bioserie de El Último Rey y Vicente Fernández Jr, por lo que las sospechas entre el cantante junto con toda esta polémica van en aumento.

Además, de mencionar en la bioserie que fue Gerardo Fernández quien se encargó de descubrir la verdad sobre Patricia Rivera y el supuesto hijo que tuvo con Rodrigo Fernández, haciéndolo quedar mal en la historia, pero Jorge Carbajal, dijo que en la vida real, fue Vicente Fernández Jr quien se encargó de que tanto la actriz como el cantante desaparecieran de su vida, cosa que no pusieron en el proyecto, donde él queda como al que no le interesa si en verdad es hijo de don Vicente Fernández o no, quedando una vez más como el beneficiado de la historia.

