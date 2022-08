Vicente Fernández Jr tendrá su propia serie y contará como vivió todo su secuestro

Vicente Fernández Jr de 58 años de edad, también dará de que hablar en la próximos meses por una poderosa razón, ya que se dio a conocer que también tendrá su propia bioserie al igual que su padre Vicente Fernández, pero en esta se contará lo que vivió en su secuestro a finales de los noventa.

Para quienes no lo saben, el hijo mayor de Vicente Fernández sufrió un secuestro el cual causó revuelo total no solo en la familia, sino ante los medios, pero es ahora que el también cantante mexicano quiere contar por el mismo como le fue dicha seria llevara por nombre El Infierno de Vicente Fernández Jr, por lo que ya hay publicidad.

Aunque a muchos les agradó la idea, hay quienes no están del todo convencidos de que el también novio de Mariana González deba contar dicha historia, pues creen que ya está haciendo mucho espectáculo y que además aseguran, no creen que cuente del todo la verdad de como fue el terrible momento.

Y es que para muchos en la serie realizada por Televisa hay quienes en más de una ocasión notaron que Vicente Fernández Jr era visto como el bueno de la historia, mientras que los demás hermanos quedaban en segundo término algo que no les gustó a muchos dudando de dicha historia.

"Pienso que es el momento en que Vicente Jr retome su carrera artística, ya que le están dando la publicidad que él necesita y el público lo pueda ver ya de otro modo. Ya que lo conoce más a fondo", "Vicente dijo todo en su momento, no veo por qué tiene que enfocarse en puras cosas bien feas y si es por su carrera, Vicente hijo no tiene la carísima con su carrera no pasa nada", escriben las redes.

Cabe mencionar que otra de las cosas por las que hado de que hablar se debe a su relación con la modelo Mariana González, quien es mucho menor que él, lo que ha causado polémica en redes sociales.