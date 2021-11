Vicente Fernández Jr y su novia Mariana disfrutan de amor en sus románticas vacaciones desde la nieve

México. La modelo y empresaria jalisciense Mariana González y el cantante mexicano Vicente Fernández Jr. siguen disfrutando de su relación sentimental y ahora pasan juntos unas vacaciones en la nieve.

A través de sus redes sociales Vicente Fernández Jr y Mariana González comparten cómo la pasan durante estos días que decidieron alejarse de la rutina y sus trabajos y enfocarse exclusivamente a relajarse y disfrutar el uno del otro.

Vicente y Mariana gozan de la vida ahora en Vail Colorado, y en sus historias de Instagram muestran cómo la pasan en el pueblo del centro Oeste de Colorado, Estados Unidos, puesto que están hospedados en un pintoresco Four Seasons.

En una imagen se ve que la pareja disfruta ver caer la nieve, en otra saborean un rico chocolate caliente para combatir el fuerte frío que los acecha.

La pareja se enfoca a manterse unida y gozar mutuamente de su relación, pese a críticas que constantemente les hacen en redes sociales por cuestiones de su edad, ya que él le lleva a ella varios años.

Ni Marisol, ni Vicente Jr. hacen caso a mensajes negativos, puesto que les hacen saber que es por interés que ella anda con él y se limitan a expresar cuánto se quieren, incluso hasta de boda han hablado ya y seguramente será en los primeros meses de 2022.

Mariana González y Vicente Fernández Jr. en sus vacaciones en la nieve. Foto de Instagram

Vicente Jr. últimamente ha estado muy al pendiente de la salud de su señor padre Vicente Fernández, quien se encuentra internado desde hace tres meses tras haber sufrido una caída, pero ahora que pudo "se escapó" junto a su amada pareja para desestresarse.

El hijo mayor de don Vicente Fernández no hace más que expresarse de la mejor manera de Mariana a quien define como "La mujer perfecta" y en Instagram ha escrito que es un excelente ser humano, lo ama, comprende y apoya mucho.

Ella, por su parte, no hace más que corresponder a tanto halago de Vicente Jr., y ha manifestado que la trata como a una verdadera reina, además ha negado que él cubra todos sus gastos personales, no es así, puesto que tiene trabajo y sus propios ingresos, así deja en claro que el amor los une y no el interés.