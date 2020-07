Vicente Fernández Jr. casi muere ahogado con un pedazo de carne y descubre tener COVID-19

Vicente Fernández Jr. dio positivo a su prueba de Coronavirus. El hijo de "El Charro de Huentitán" resultó ser una persona asintomática. ¿Cómo se enteró que era portador del virus? El cantante estuvo hace unos días en un restaurante en la ciudad de Guadalajara, Jalisco junto a su novia y otras personas; cuando cenaba el "mayor de los potrillos" casi se ahoga con un pedazo de carne. Al ser llevado posteriormente a un hospital, descubrió tener COVID-19.

"Comía un corte de carne y se me atoró un trozo en la garganta, me estaba ahogando y comencé a ponerme morado. Afortunadamente Mariana (su novia) pidió que me sacaran rápido porque el trozo se quedó ahí y me estaba faltando el aire, así que nos fuimos al hospital. Ahí pude expulsar lo que me obstruía la respiración. Bendito sea Dios la libré, porque se actuó a tiempo", contó Vicente Fernández Jr. a la revista TVyNovelas.

¡Pude haber muerto! Por protocolo del hospital me hicieron el examen de COVID-19 y salí positivo.

El primogénito del cantante Vicente Fernández comentó que no ha tenido ningún síntoma, "resulté asintomático, no tengo temperatura, tos, gripa, dolor, ni ninguna molestia. Esto es gracias a que mi sistema inmunológico está en buen estado y no me pegó tan fuerte como a otras personas". Aunque el intérprete del Regional Mexicano se había estado cuidando con las medidas necesarias, terminó contagiándose.

Vicente Fernández Jr. junto a su novia Mariana González.

Para no tener dudas, Vicente Fernández Jr. se realizó la prueba dos veces y las dos dieron el mismo resultado. "Mis niveles en las tomografías de pulmones están perfectos; me dieron tratamiento de antibiótico y vitaminas, ahora debo estar aislado 14 días. Una vez que pase este tiempo, debo hacerme la prueba de nuevo. Los niveles de inflamación están muy bajos, casi normales, así que afortunadamente para mí y mi familia no me ha pegado tan fuerte", dijo en la entrevista vía telefónica con TVyNovelas.

Asimismo mencionó que su novia salió negativa en su prueba. Cuando le dieron la noticia sintió temor, "pero ya llevo seis días y no me he sentido mal, además, al saber que no contagié a Mariana, espero que esto no pase a mayores".

En junio pasado, Alex Fernández dio a conocer que su abuelo Don Vicente Fernández, estaba bajo un estricto cuidado (al igual que su abuela Doña Cuquita) ya que es una persona vulnerable al Coronavirus. "Está mejor que nunca, está en su rancho encerrado, como siempre, desde que inició esto lo empezaron a cuidar súper bien, no dejan entrar a nadie al rancho porque son los que están más expuestos", dijo al diario Reforma.

Alex Fernández mencionó que su abuelo Vicente Fernández "se la pasa bien en su rancho, está haciendo su ejercicio, su dieta, está viendo el proyecto de mi carrera artística y está súper bien, no sé su dieta específica, pero sí sé que tiene su dieta, tiene a la persona que le cocina sus alimentos súper saludables y sanos, le cuidan lo que menos te imaginas: colesterol, sodio, proteína, grasa, todo, por eso está como está".

A fines del pasado mes de junio, Don Chente compartió este mensaje en sus redes sociales: "lo mejor es cuidarse cada uno con los cuidados que ya todos sabemos, saludos a todos mis amigos, espero se encuentren bien".

Don Vicente Fernández ha estado en su rancho Los Tres Potrillos, durante estas semanas de aislamiento social.

