Vicente Fernández Jr., contempla demandar a Aylín Mujica por dar información de él que no es cierta

México. Vicente Fernández Jr., contempla demandar a Aylín Mujica por dar información de él que no es verdad, así lo hace saber él mismo en entrevista con el programa de televisión Ventaneando con Pat Chapoy. El cantante señala que está dispuesto a demandar a quien resulte responsable luego de que Aylín dijo en Suelta la Sopa que él pide 20 mil dólares a su exesposa Karina Ortegón.

Vicente Fernández J., se percibe muy molesto al referirse a que Aylín Mujica mintió al informar en Suelta la Sopa que él le pide dinero a su exesposa Karina Ortegón, ya que él no puede trabajar porque le faltan dos dedos. Vicente ya habló con ella y le ofreció disculpas por lo que dijo, sin embargo, le hizo saber que ella solamente siguió ordenes de la producción de Telemundo en la que se encuentra como conductora invitada.

No obstante, Vicente Fernández Jr., dijo que entablara las medidas legales que sean necesarias contra quien resulte responsable por los comentarios de Aylí Mujica en el programa referido donde se desempeña como conductora invitada estos días.

El hijo mayor de Vicente Fernández señala a Ventaneando que la situación que vive con su ahora exesposa Karina Ortegón está normal, y ninguno de los dos se está exigiendo absolutamente nada. "Desmiento categóricamente, no hay ninguna exigencia puesto que no hay nada que reclamar por ninguna parte”.

Efectivamente, vamos a ver como aplican las leyes estando en la cadena y en el canal donde lo dijeron y en el país dónde lo dijeron, ya lo verán las cuestiones legales”, dice el cantante, hermano del también intérprete del regional mexicano Alejandro Fernández, quien celebró en días pasados en Guadalajara el matrimonio de su hija Camila.

Además, el exesposo de la periodista Mara Patricia Castañeda menciona que solicitó hablar con la producción en donde habían dado la información, pero se lo negaron. “Yo pedí poder hablar con ellos y entablar una comunicación, pero creo que están en su papel de que a la señora la obligaron que a la señora le ordenaron, pues entonces se verán las cosas con un abogado”.

Un divorcio de mutuo acuerdo

Vicente Fernández Jr. y Karina Ortegón se divorciaron de mutuo acuerdo, luego de haber tenido una relación por casi cinco años. Anteriormente la revista TVNotas publicó que Karina había abandonado al hijo de Don Vicente Fernández, ya que era víctima de supuesta violencia física y piscológica.

Desde el 3 de enero, Karina ya no vive con Vicente, éste cometió los mismos errores de sus relaciones pasadas: comenzó a celarla mucho, vigilarla todo el tiempo, y duele decirlo, pero hasta hubo maltrato físico, entonces ella se hartó y, junto a su hija pequeña, salió huyendo del lugar", contó a TVNotas a pincipios de 2020 una presunta amiga cercana a Vicente Fernández Jr. y Karina Ortegón.

Y en otra entrevista para el programa Ventaneando, Fernández Jr. desmintió lo publicado por la revista de espectáculos antes mencionada. "A ninguna mujer le puedes poner una mano encima; solo para hacer caricias, a nadie, menos a una dama, le he puesto una mano encima porque me educó mi madre, me educó una gran madre, una gran mujer".

El hijo de El Charro de Huentitán contó al mismo programa de espectáculos sobre su divorcio con Karina que fue lo mejor, ya que ambos tenían distintas formas de vida, y trabajos pesados, por lo que lo correcto fue cerrar ciclos de manera amistosa antes de que llegaran a suscitarse problemas entre ellos. Karina y Vicente se casaron en agosto de 2017 en Tlajomulco, Jalisco, y fue el tercer matrimonio en la vida de él.

