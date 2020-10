Vicente Fernández Jr., enfrenta demanda de un socio de su ex, por amenazas

México. Vicente Fernández Jr., enfrentaría demanda por parte de un socio de Karina, su ex, por amenazas, se informa en distintos portales de noticias. El hijo de Vicente Fernández, "El Charro de Huentitán", tendrá que responder a una supuesta demanda que interpone en contra de él un socio de Karina Ortegón, su exesposa.

Y es la misma persona que lo demanda quien detalla que el proceso iniciará en diciembre próximo (2020). Tal acusación se suma a las demandas que Vicente Fernández Jr. enfrenta por violencia intrafamiliar y supuestos tocamientos indebidos en contra de su hijastra, quien tiene 14 años de edad.

Jorge Trade, abogado que representa a Karina Ortegón, afirma que la denuncia ya se presentó ante las autoridades y que ya esperan el inicio del proceso legal en los próximos dos meses:

El abogado afirma que su clienta no quiere ver a Vicente encarcelado, sino que desea llegar a las últimas consecuencias de los actos del cantante:

No tenemos nada personal, pero estamos aportando los elementos para que el juzgado dicte la sentencia correspondiente. No soy juez, no puedo decirte que vaya a suceder. Vamos a esperar la determinación y lo que indique la autoridad judicial. Acataremos nosotros también su resolución."