Vicente Fernández Jr. envía amoroso mensaje a su ex, Mara Patricia Castañeda

Vicente Fernández Jr. mantuvo una relación sentimental con la periodista Mara Patricia Castañeda, con quien actualmente tiene una cordial relación de amigos. No obstante, tiempo después, el cantante comenzó una relación con Karina Ortegón, por quien enfrenta algunos problemas legales al de dar por concluida su relación.

Es por esto que la periodista ha salido a la defensa de su exesposo luego de que la actual expareja del charro lo denunciara por conductas impropias hacia su hija de 14 años de edad. Además, tras el proceso de divorcio en el que se encuentra, reveló que planea casarse nuevamente; ahora con su novia Mariana González. (La novia de Vicente Fernández Jr pone de moda el top con cristales).

Por su parte, Mara Patricia afirmó que le cuesta mucho trabajo creer las acusaciones de Karina, pues durante el tiempo en que estuvo casado con Vicente Jr., nunca presenció ninguna conducta inadecuada, pese a los escándalos derivados de su separación hace algunos años.

Fue durante una entrevista realizada en el popular programa "Sale el Sol", que el cantante mexicano aseguró mantener una respetuosa relación con Mara Patricia, con quien estuvo casado varios años. "Yo a la vida no tengo nada qué reclamarle, siempre ge estado al lado de grandes mujeres y ahí está la muestra", refiriéndose a la periodista.

Asimismo, explicó que están en constante contacto y tienen una grandiosa relación de amigos. "Es un ser humano increíble, que merece lo mejor. La he visto muy contenta y le mando las mejores vibras", recalcó.

Pero, ¿Quién es la nueva gran mujer que le robó el corazón al hijo de Vicente Fernández? Se trata de la guapísima Mariana González de 37 años de edad, quien es originaria de Guadalajara, Jalisco y se ha posicionado rápidamente como una de las personalidades con mayor influencia el redes sociales, gracias a su increíble gusto por la moda.

A pesar de los malos comentarios que ha recibido la pareja de tortolitos, sobre todo por la considerable diferencia de edad, ellos han demostrado que para el amor no hay edad, y no están dispuestos a escuchar los comentarios negativos de la gente.

"Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen, aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie, y cuando hablan solo dicen maravillas", escribió Mariana González a los haters.