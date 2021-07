Vicente Fernández Jr. habría robado a sus papás para "consentir" a su novia

México.- No cabe duda que una de las relaciones más polémicas de este año ha sido la que mantienen el cantante Vicente Fernández Jr. y la empresaria Mariana González Padilla, no sólo por la diferencia de edad sino también por el comportamiento que tienen ambos cuando están juntos.

Entonces, ahora vuelve a dar de qué hablar, esto tras la supuesta rehabilitación a la que fue ingresado el hijo de Don Vicente Fernández, de acuerdo con la revista TVNotas, que reveló detalles sobre el tema.

Resulta que, Vicente no sólo fue internado por problemas de bipolaridad y excesos, sino que también habría robado dinero a sus propios padres, ocasionando un gran problema económico dentro de la familia y desatando el enojo de todos.

Según una persona cercana a la familia que fue entrevista por la revista, fue Doña Cuquita quien decidió internarlo en el centro médico para que dejara sus adicciones y recapacitara sobre la relación que mantiene con Mariana González Padilla.

"A Vicente Jr., el 16 de abril lo internaron en una clínica cerca de San Luis Potosí llamada '13 de febrero', porque además de recaer en sus adicciones, ocasionó un problema económico en su familia; lo metió doña Cuquita", confesó la fuente entrevistada con la revista.

Al cuestionar sobre el problema económico, la fuente confesó que Vicente Fernández Jr. había comenzado a derrochar su dinero y hasta el de sus padres desde que comenzó su noviazgo con la empresaria con la intención de consentirla en todo lo que quisiera, definiéndola como una interesada.

"Él se ha vuelto muy terco y necio, y hace de todo por cumplir los caprichos de la chava, por eso se fue a la bancarrota y de paso afectó a sus papás. Don Chente y Cuquita siempre le hicieron ver que lo que hacía no estaba bien y que no debía regalarle tanto, pero nunca hizo caso; les decía que no se metieran en su relación, que él estaba enamorado y que seguiría haciéndolo, y eso provocó muchas discusiones en la familia", reveló la fuente sobre problema.

Asimismo, dijo que Vicente Fernández Jr. ya le pedía dinero a su padre para todo, pero no le pagaba, aunque él seguía confiando en él, hasta que entendió qué estaba pasando. "A don Vicente siempre le pedía dinero para todo, pero nunca le pagaba, y aun así seguía confiando en él; bueno, eso hasta que él y su esposa se dieron cuenta de que Jr. también estaba gastando grandes cantidades de sus cuentas para derrochar con la mujer", contó.

Ante la situación, Vicente Fernández Jr. engañó a sus padres asegurando que el dinero lo había tenido que tomar debido a que no le iba tan bien en su carrera y negocios como lo esperaba, pero que les regresaría hasta el último quinto, lo cual nunca sucedió y dejó un gran problema económico en la familia.