Vicente Fernández Jr. opina si "reprueba" que Pablo Montero sea su papá en bioserie

México. Pablo Montero protagoniza la bioserie de Vicente Fernández que produce Juan Osorio para Televisa y ha causado críticas de todo tipo en redes sociales, puesto que a muchos fans de "El charro de Huentitán" no les gustó que Montero lo personifique.

Ahora es Vicente Fernández Jr., hijo de don Vicente, quien opina sobre la actuación de Pablo Montero y también del proyecto El Rey, la otra bioserie que producen Netflix y Caracol Televisión y protagoniza Jaime Camil.

En varios portales de noticias se comparte que Vicente Jr. charló con medios de comunicación en el aeropuerto de CDMX y opinó sobre Montero y la serie que protagoniza de su señor padre, y esto comentó:

“No tengo razón de cómo vaya a ser, Pablo es una persona que conocemos desde niño, no lo voy a negar, ni tengo por qué negarlo, le deseo todo lo mejor, en los proyectos que haga y en el compromiso de esta carrera, que implica para su público y lo que ha ganado.”

Pablo Montero caracterizado como Vicente Fernández. Foto Captura Ventaneando/YouTube

Y fue inevitable cuestionar a Vicente Fernández Jr. si le hubiese gustado a él darle vida a su famoso papá en la bioserie de su vida. “No, no, ¿quién se parece más?, pues sí yo ¿no?, me gusta más ser como me tocó ser, vivir y ser hijo de una leyenda y llevar su nombre, que lo llevo con mucho orgullo, y esa fue la mejor herencia que me pudo dar”.

El Último Rey, el hijo del pueblo se titula la bioserie de Televisa que protagoniza Pablo Montero y el tráiler ya se ha dado a conocer, sin embargo al momento se desconoce la fecha del estreno exacta.

Vince Miranda, Emilio Osorio y la primera actriz Angélica Aragón forman parte del esperado proyecto que mostrará parte de la vida personal y artística de Vicente Fernández, quien murió el pasado 12 de diciembre en Guadalajara, Jalisco.

El famoso también opinó acerca de cómo va el proceso de la serie autorizada El Último Rey, producción de Netflix y Caracol Televisión, y esto dijo: "No son temas que tenga que verlos yo, puesto que lo autorizó mi papá, y él sabía todo lo que se iba a expresar ahí”.

Netflix y Caracol Televisión trabajan desde hace meses en El Último Rey, bioserie protagonizada por Jaime Camil, y que cuenta con la autorización de la familia Fernández, incluso don Vicente pudo leer y autorizar cada guion, según se informó meses atrás en distintos medios.

Vicente Fernández y su hijo Vicente Jr. Foto de Instagram

Leer más: Vampiro Canadiense se convierte en embajador en lucha contra el cáncer y hará gira

Respecto a la bioserie de Televisa, El último Rey, el hijo del pueblo, no se tiene confirmación de que haya sido autorizada por la familia Fernández y está basada en el polémico libro El Último Rey, escrito por Olga Wornat, el cual generó muchos conflictos entre los familiares de don Vicente Fernández.