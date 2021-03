Vicente Fernández Jr., pone "en su lugar" a Anel Noreña por criticar a su guapa novia

México. A Anel Noreña, ex esposa del cantante José José, ambos padres de Marysol y José Joel Sosa Noreña, se le ocurrió criticar a Mariana González, la novia del cantante Vicente Fernández Jr., y este inmediatamente sale en su defensa y arremete en contra de la señora Anel.

Días atrás, Anel Noreña en una entrevista dio su opinión sobre el aspecto físico de la novia de Vicente Fernández Jr, y luego de emitirlas, el hijo de Vicente Fernández salió a defenderla; lo que pasó fue que supuestamente Anel criticó que Mariana subiera fotos sensuales a Instagram de ella y otras en las que aparece con Vicente su novio.

Mariana y Vicente Jr. Foto de Instagram

Eres un muchacho muy atrevido para hacer eso en Instagram, te quiero porque te conocí desde chiquito y vales mucho para mí, pero lo que subes es pornografía. Esos pechos de tu mujer son solo para ti y no tienes que presumirlo en las redes porque se va a ir con otro”, dijo Anel.

Acto seguido, Fernández Jr dio una entrevista al programa de televisión De Primera Mano y dijo: “La señora me merece mis respetos por ser una señora mayor de edad. Si acaso la he visto dos veces en mi vida. Para opinar o decir que le interesa lo que tiene que ver conmigo yo creo que no tiene ninguna razón y tampoco tengo ninguna razón para que me importe lo que opina ella”, mencionó.

Además, Vicente Jr., refiere que lo que busca Anel con tales declaraciones es llamar la atención del público y defiende a su novia de todo aseverando que muchas personas la envidian por su forma de ser y los logros profesionales de su vida.

Mariana González, originaria de Jalisco, México, es gustosa de subir a menudo contenido a sus redes sociales y posar en diferentes outfits, puesto que siempre está al último grito de la moda y le encanta figurar en Instagram; recientemente posó, por ejemplo, con un pantalón apretado de espaldas y tras ello fue objeto de puros halagos por parte de sus admiradores, quienes de "muñequita" no la bajaron.

Regla de la Vida : No tomarte en serio; ni los halagos ni los insultos", escribió Mariana González en el título de su publicación y de inmediato consigue que le hagan todo tipo de halagos sus seguidores. "Que hermosa", "muñequita", "hola hermosienta", son algunos de ellos.

Anel Noreña. Foto de Instagram

Mariana es pareja sentimental actualmente de Vicente Fernández Jr., y a través de sus publicaciones ambos se muestran siempre muy enamorados. En un reciente post aparecen a punto de darse un beso. Se aman mucho, lo han expresado públicamente y ya hasta supuestamente planean tener un hijo juntos, según lo han compartido en entrevistas que les han hecho juntos o por separado.

Vicente y Mariana son una de las parejas en el mundo del espectáculo que siempre están dando de qué hablar. Pese a que se llevan veinte años en sus respectivas edades, esto no ha sido impedimento para que sigan adelante con su relación. Vicente, de 57 años, y Mariana de 37, se apoyan en sus actividades personales y profesionales.

Mariana González. Foto de Instagram

Mariana tiene dos hijos, mientras que Vicente Jr cuatro, y de casarse, ella se convertiría en la tercera esposa del hermano de Alejandro Fernández, puesto que antes estuvo casada con Mara Patricia Castañeda y luego con Karina Ortegón. Mariana es empresaria y modelo, y Vicente se conocieron en redes sociales una vez que él le envió un mensaje, le pidió una cita en persona y se la dio. En su primer encuentro quedaron "flechados" mutuamente y comenzaron a salir, luego se hicieron novios.

Vicente Fernández Jr., por su parte, se ha declarado públicamente enamorado de Mariana y en sus redes siempre comparte muchos de los momentos que pasan como pareja, pues aunque aún no viven juntos, él desea casarse con ella muy pronto y quieren tener un hijo juntos.

Yo quiero tener mi bebé y tener la mitad mía y la mitad de Vicentito. Imagínense qué lindo va a estar, traemos ese plan que esperemos en cuanto nos casemos darle la sorpresa de que ya estamos embarazados", expresó ella en Instagram.

Mariana recordó también que ella y Vicente se conocieron por Instagram. Él le expresó que era su fan y tenía ganas de conocerla, por lo que lo hicieron y desde que se vieron surgió el famoso amor "a primera vista". Desde entonces están juntos y así quieren estar el resto de sus vidas, señaló la guapa modelo nacida en febrero de 1983 en Tepatitlán, Jalisco.

