Vicente Fernández Jr. reacciona a las acusaciones en contra de su padre, señalado como pervertido

Don Vicente Fernández, "El Charro de Huentitán", ha estado en días pasado envuelto en polémica por unos videos que fueron publicados en redes sociales, donde al momento de posar con sus fans para la fotografía del recuerdo, les toca sus senos. "Que viejo tan maleducado y aprovechado", es uno de los muchos comentario en contra del patriarca de la Dinastía Fernández.

En su cuenta de TikTok una joven quien conoció al cantante Vicente Fernández al visitar su rancho Los Tres Potrillos, en el estado de Jalisco, publicó un video donde muestra que el padre de Alejandro Fernández "El Potrillo", colocó su mano derecha en su seno. Al viralizarse estas imágenes el intérprete de la música ranchera ha sido muy criticado.

En una encuentro con varios medios de comunicación Vicente Fernández Jr., primogénito de Don Vicente Fernández, salió en su defensa, resaltando que las personas que lo critican no se fijan en toda la trascendencia de 50 años de trabajo de su padre. "No se necesita publicitar qué tanto ha ayudado a la gente mi papá, de que tiene más de 35 años el rancho con trabajadores al servicio claro, que la plantilla es parte de nuestra familia y desgraciadamente esas formas de ver las cosas no las toman en cuenta, pero no importa, mi padre es mi padre".

El novio de la modelo y empresaria Mariana González Padilla, conocida como "La Kim Kardashian mexicana", comentó que no había visto las imágenes de las que tanto se habla, por lo cual a él no le correspondería hablar sobre ese tema, pues no podía responder por algo que no hizo.

Vicente Fernández Jr., ex esposo de la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, aseguró ser una persona feminsta, siguiendo las enseñanzas de su mamá María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita.

Soy feminista y siempre nos han enseñado a respetar tanto mi madre como mi padre, a una dama, porque mi madre me enseñó a tratar a las mujeres como princesas.

Asimismo en una entrevista que tuvo con el programa "Un nuevo día" de la cadena hispana Telemundo, el hijo mayor de Vicente Fernández manifestó que él no podía hablar sobre esos videos donde su padre le toca los pechos a sus fans. Dice no ser vocero de su familia y sobre esto, mejor deberían preguntarle a su progenitor, "yo no puedo hablar porque no vi. Yo no soy el cuerpo del delito, ni vocero de la familia". El mayor de los potrillos de Don Chente, manifestó que hace mucho tiempo dejó de molestarle lo que ciertas personas puedan decir de su familia.

Por otra parte, Vicente Fernández Jr. dio a conocer el pasado viernes que buscará convertirse en diputado en la próximas elecciones del 6 de junio; el cantante de 57 años de edad se postulará como candidato en el estado de Jalisco y registrará su candidatura con el conservador Partido Encuentro Solidario (PES) para el distrito 20 con sede en el municipio de Tonalá. Su novia Mariana González también buscará ser candidata a diputada por el distrito 3, ubicado en Tepatitlán de Morelos.