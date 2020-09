Vicente Fernández Jr. recibe sensual baile de su novia y le llueven fuertes críticas

México.- El cantante Vicente Fernández Jr. y su novia, la empresaria Mariana González Padilla, están disfrutando al máximo de sus acaloradas vacaciones en Cancún, Quintana Roo, y en esta ocasión ella compartió un video en donde le hace un sensual baile al cantante y desató fuertes críticas para él.

A través de sus historias en Instagram, la pareja ha estado compartiendo a detalle algunos de sus mejores momentos de los que han disfrutado durante las merecidas vacaciones que se han tomado en las paradisiacas playas de Cancún, donde también se han ido de fiesta y disfrutado de shows populares del lugar.

En uno de los recientes videos podemos ver cómo disfrutan de una hermosa velada a la luz de la luna junto a sus amigos y de un increíble show de luces, posteriormente, el siguiente día, se prepararon para pasar el día en la piscina del lugar donde se hospedan y fue ahí en donde surgieron los polémicos videos.

Mientras ella estaba junto al hijo de Don Vicente Fernández, escuchaba reguetón y comenzó a darle un show privado al cantante, mientras vestía un bikini de dos piezas que dejaba sus atributos al descubierto, y es que Mariana, además de ser muy hermosa, tiene un cuerpo de infarto, no por nada le dicen la Kim Kardashian Mexicana.

Por este motivo todos comenzaron a comentar sobre la relación y hasta llamaron "ridículo" al señor. "Que viejo tan ridículo, Dios mío", "Pobre viejo ridículo, no se da cuenta que esos besos y caricias tienen precio y no son de amor", "viejo rabo verde, que fuera de lugar con una mujer tan vulgar", se lee en algunos comentarios.

En otro de los videos los vemos de nueva cuenta muy acaramelados entre ellos, en lo que parece ser un restaurante del mismo lugar donde se están quedando, pues podemos ver que ambos traen la misma ropa que usaron para la alberca.

En otros de los videos compartidos por Mariana podemos ver cómo disfrutan de estar juntos, mientras se llenan de besos y caricias frente a la cámara de su celular, lo que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, en donde insisten en que la mujer sólo está con él por interés.

El día de su llegada a Cancún, la modelo se dejó ver de lo más sensual en un traje de baño estilo tornasol con el que presumió sus curvas y atributos, demostrando porque en las redes sociales la llaman la "Kim Kardashian mexicana". Dicha publicación logró obtener ocho mil me gustas y distintos comentarios en donde halagan su figura.

Así de hermosa y sensual es a novia de Vicente Fernández Jr. Foto: Instagram

Esta no fue la única publicación de la joven modelo, en otra también la vimos dedicándole un amoroso mensaje a su novio mientras posan juntos y ella luce piernas de infarto en un atuendo conformado por un shortsito de mezclilla y un top dorado con el que presume un acalorado escote.

Recordemos que desde que este romance se dejó ver en las redes sociales las críticas y los malos comentarios no han parado de surgir, muchos aseguran que la mujer nada más está con el cantante por fama o por el dinero, mientras que otros la tachan de ser una "cazafortunas", pero ante esto ellos no han hecho ninguna declaración, como si no les importara de lo que hablan en Internet.