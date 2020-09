Vicente Fernández Jr., responde a acusaciones sobre supuesto tocamiento a una menor: "Saben quién soy"

México. El cantante Vicente Fernández Jr., responde a las acusaciones en su contra sobre supuesto tocamiento a una menor: "Saben quién soy". El hijo de Vicente Fernández niega toda acusación en su contra sobre el tema y asegura que se trata de una extorsión por parte de Karina Ortegón, su exesposa.

Vicente Fernández Jr., asegura que Karina Ortegón, con quien estuvo casado, intenta presionarlo por la vía mediática y es por eso que ahora hacen público que supuestamente él tocó a su hija, quien es menor de edad. El cantante dio sus primeras declaraciones a medios de comunicación en Ciudad de México esta tarde.

Puedes leer: Wanda Seux pidió que le cumplieran su última voluntad al morir y lo harán

Ya se hizo público que Vicente Fernández Jr., será notificado en las próximas horas por las autoridades correspondientes de supuesto tocamiento a una menor de edad, quien es la hija de su exesposa Karina Ortegón.

Me quiere presionar (su exesposa) llevando medios y haciendo declaraciones puesto que me tiene una orden de restricción para no tocar el tema”, agrega Vicente respecto al tema que comienza a tomar reelevancia en medios de comunicación y portales de noticias.

El hermano de Alejandro Fernández también dejó en claro en su encuentro con los medios de comunicación que es un tema que se tiene que resolver a través de la vía legal y será en los tribunales donde se arregle todo, no ante los medios como ella (Karina Ortegón) quiere hacer, puesto que es su forma de querer presionar y extorsionar.

El periodista Gil Barrera dio a conocer en su cuenta de Twitter que se encontraba en condiciones de informar que al hijo de Vicente Fernández (Vicente Fernández Jr.) se le acusa del delito de presunto tocamiento a una menor de edad.

Vicente Fernández Jr. y Karina Ortegón decidieron poner fin a su matrimonio a principio de 2020, luego de haber estado en una relación por casi cinco años. Una presunta amiga de la pareja comentó a la revista TVNotas que supuestamente el matrimonio terminó por cuestiones de violencia física y psicológica por parte de Vicente a Karina.

Vicente cometió los mismos errores de sus relaciones pasadas: comenzó a celarla mucho, vigilarla todo el tiempo, y duele decirlo, pero hasta hubo maltrato físico, entonces ella se hartó y, junto a su hija pequeña, salió huyendo del lugar."

Vicente, en entrevita con Ventaneando, desmintió lo publicado por la revista de espectáculos citada y dejó en claro que a ninguna mujer le ha puesto una mano encima porque su mamá lo educó bastante bien.

Este fue el tercer matrimonio para Vicente Fernández Jr., quién se casó con Karina Ortegón en agosto de 2017 en Tlajomulco, Jalisco, y su hermano, el cantante Alejandro Fernández fue testigo de la boda.

Y en días pasados, Karina entabló una demanda en contra de Vicente por supuestas amenazas de muerte y otros actos, así lo dio a conocer ella en compañía de su abogado ante varios medios, entre ellos Ventaneando.

Me siento triste y desilucionada porque quedamos en acuerdos de cuidarnos y cuidar la separación, pero no se ha cumplido. Dadas las circunstancias, yo ya no me puedo quedar callada", dice Karina.