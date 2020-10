Vicente Fernández Jr., sobre Karina Ortegón, su ex: "Me está cobrando un mundo de dinero"

México. Vicente Fernández Jr., quien enfrenta varias demandas, entre ellas una por parte de Karina Ortegón su exmujer, quien lo acusa de haber hecho "tocamientos indebidos" a su hija, habla y confiesa a la prensa: "Me está cobrando un mundo de dinero", esto respecto a Karina, quien estaría buscando un beneficio económico por parte de él.

En entrevista con el programa de televisión Suelta la sopa, Karina Ortegón comentó que ya quisiera que toda esta situación respecto a su divorcio con Vicente Fernández Jr., se termine ya, pero la parecer no sucederá así y va para largo, ya que él cada dí ale pone más trabas, según dijo.

Vicente Fernández Jr. , por su parte, no era mucho lo que en ocasiones anteriores ha dicho sobre el tema, puesto que sus abogados se lo tenían prohibido, según reporte en distintos portales de noticias, pero esta vez habló claro para Suelta la sopa.

Vicente Fernández Jr., quien comenzó su carrera artística cuando era niño al participar en películas al lado de su famoso padre, comenta también que no es verdad haya acosado sexualmente a la hija de Karina, su exmujer, como lo han hecho creen públicamente.

Manchado mi nombre no ha estado ni va a estar nunca. Como a mí me decía mi abuela, ‘papelito habla’, no me angustia porque eso nunca sucedió ni hay una prueba consistente porque así no me educaron mis padres. Me sorprende hasta dónde puede llegar una persona para cumplir el deseo de hacer mal a alguien.”