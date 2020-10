Vicente Fernández Jr. y su novia Mariana se caricaturizan al estilo Simpson

México. Vicente Fernández Jr., y Mariana, su guapa novia, no dejan de mostrar en Instagram el amor que se tienen y ya hasta dijo el hijo de Vicente Fernández que pronto le entregará el anillo de compromiso. En sus respectivas cuentas de Instagram comparte imágenes que se toman y ahora publican una más en la que aparecen caricaturizados como Los Simpson.

Vicente Fernández Jr., y Mariana González han estado figurado últimamente en redes sociales y en todos los programas de espectáculos, puesto que se han mostrado como una pareja enamorada que ya ha hablado seguramente de planes de matrimonio, porque Vicente ha prometido que le entregará su anillo próximamente.

Mariana publica ahora en Instagram una imagen muy divertida, sobre todo al exterior de la casa de Homero Simpson.

La feliz pareja recibió varios comentarios en sus cuentas respectivas de Instagram y estos son algunos de ellos:

Se ven súper…. A mi me encanta esta pareja", "En la caricatura le quitaron 60 años de encima al señorJajaja..", "Me encantó! Se ven hermosientos", "Jajajajajajaja pero no se parecen."