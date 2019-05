Vicente Fernández apoyado por El Potrillo tras declaraciones

El escándalo que generaron las polémicas declaraciones de su padre Vicente Fernández, quien declaró que rechazó un trasplante de hígado por temor a que fuera de un homosexual, a Alejandro Fernández no solo le valen sino hasta lo apoya.

Al salir de su concierto en el Dome Care esta madrugada, "El Potrillo" se pronunció por primera vez sobre los comentarios de Chente que despertaron las críticas y burlas del público.

¿Qué opinas de las declaraciones de tu papá?

"No sé qué dijo".

Una publicación compartida por Alejandro Fernández (@alexoficial) el 21 de May de 2019 a las 4:52 PDT

Que no quiso el transplante por temor a que fuera de un homosexual.

"Ah, esta bien, no mamen".

Lo apoyas?

"A mí me vale verg...", expresó Alejandro, aunque la palabra altisonante la dijo sólo moviendo los labios.

Amable y sonriente, "El Potrillo" bajó un poco la ventana de la camioneta Suburban que lo trasladó para hablar durante un minuto con lo reporteros que lo esperaron afuera.

El tapatío ofreció poco más de dos horas de música en el primero de los tres shows programados en el palenque de la Expo Guadalupe, en el que celebró con la afición el triunfo de 1-0 del equipo Tigres frente al León en el Estadio Universitario.

"Impresionante, bien por la afición de los Tigres, es que soy Rayado y Tigre... y los rayados del Atlas", declaró a la prensa.

Pero, durante su concierto, también hizo énfasis del partido de ida de la final de la Liga MX.

"¿Cómo está mi gente? sobre todo esta noche tan importante para todos ustedes ya que la final de futbol se esta jugando aquí", saludó.

No me importa si son Rayados o Tigres, lo que sí me importa es que se diviertan.