Vicente Fernández cada mañana se hace presente en la habitación que compartía con su amada Cuquita

Guadalajara, Jalisco.- Poco más de dos meses han pasado desde que Don Vicente Fernández falleció, sin embargo, pese a su ausencia física sigue estando presente cada mañana en la habitación que en vida compartió con su amada Cuquita.

Este jueves 17 de febrero, fecha en que el Charro de Huentitán cumpliría 82 años de edad, la señora María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita, abrió las puertas del Rancho Los 3 Potrillos para que amigos y fans conmemoraron juno con la familia tan especial fecha.

Ahí, entrevistada por la prensa local, nacional e internacional, la viuda de "Chente" reveló cómo han sido estos dos meses y cinco días sin el padre de sus tres hijos: Vicente, Gerardo y Alejandro y el amor de su vida.

"Creo que sí he estado bien preparada y los dos meses los he pasado con tristeza, pues es normal. Esto ya pasó no tiene remedio, no puedes hacer nada, así que yo (sigo) adelante", dijo la matriarca de los Fernández.

Al ser cuestionada sobre qué la ha hecho tan fuerte ante esta pérdida, dijo que la fortaleza que hoy pose se la debe al intérprete de "Hermoso cariño".

"Él me enseñó, él me la dio, él trabajaba mucho y yo tenía que ser la fuerte de todas maneras y aquí estoy", dijo con voz firme.

Doña Cuquita compartió que a pesar de que extraña ver, escuchar y palpar al Charro de Huentitán, él sigue haciéndose presente en la intimidad de su alcoba.

"Increíble, pero se forma una cruz en mi cama, con la colcha, con todo se forma una cruz pero diario, ¡diario!", exclamó.

Con mucho amor, Doña Cuquita ver un cuadro de Don Vicente Fernández que un fan envió desde Colombia para conmemorar al Charro de Huentitán. Foto: Carolina Solís

Ante estas muestras de compañía que ha recibido de parte de su amado esposo, entre risas doña Cuquita revela que ella plática con él y le dice "aquí estás, aquí estás presente, tu nunca te irás de aquí... no te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar".

Finalmente, añadió que tal cual lo hicieron en el cumpleaños de Don Vicente Fernández, las puertas del Rancho Los 3 Potrillos, ubicado en Tlajomulco, Jalisco, seguirán estando abiertas para todos los fans que deseen visitar la tumba del intérprete de "La Ley del Monte", "Estos celos" y "El Rey".

Cabe mencionar que ayer llegaron fans desde Estados Unidos, Guatemala, Colombia y diversas ciudades de la República Mexicana, quienes colocaron obsequios en torno a la tumba de Vicente Fernández e incluso tuvieron la dicha de intercambiar palabras y recuerdos con Vicente Fernández Jr, Gerardo y Doña Cuquita, quienes en todo momento se mostraron muy amables y agradecidos con el amor mostrado hacia el Charro de Huentitán.