Vicente Fernández celebra el cumpleaños de su esposa Doña Cuquita, el amor de su vida

Vicente Fernández compartió un lindo mensaje en sus redes sociales con motivo del cumpleaños de su esposa Doña Cuquita. "El Charro de Huentitán" no tiene más que amorosas palabras para la madre de sus hijos, así como mucho respeto y admiración por permanecer a su lado desde hace ya muchos años. María del Refugio Abarca Villaseñor cumplió 74 años de edad y aunque en esta ocasión no se llevó a cabo una celebración como se acostumbra en el rancho Los Tres Potrillos, recibió muchas muestras de afecto.

En su cuenta de Instagram Vicente Fernández publicó una fotografía junto a su esposa Doña Cuquita. En dicha imagen podemos ver a la matriarca de la Familia Fernández muy bella, elegante, toda una dama. Por su parte Don Chente guapo y elegante. "Una vez más, gracias mi Cuca, por ser el amor de mi vida ¡Feliz cumpleaños!", se lee en el post del cantante, que tiene más de 78 mil likes.

"Bonita pareja y afortunada Doña Cuquita, Don Vicente le canta al oído", "qué bonita pareja que Dios los cuide y les dé muchos años más, tenemos los mismos años de casados y tu Vicente eres de la edad de Elías mi esposo, que Dios los bendiga ahora y siempre", "bendiciones para la reina de los Fernández y del mundo, desde Venezuela un abrazo", "mis respetos para la Sra Cuquita, es usted una señorona y por la paciencia que ha tenido", "que gran unión de amistad, estimulo y mucho pero mucho amor, felicidades a su compañera de vida amigo Chente", son algunos de los mensajes en la publicación de Vicente Fernández ante el cumpleaños de su esposa Doña Cuquita.

Vicente Fernández describe a Doña Cuquita como el amor de su vida. Foto: Instagram @_vicentefdez

Asimismo en la cuenta de Instagram de Vicente Fernández se compartió otro mensaje dedicado a su esposa: "saben amigos, si volviera a nacer, me casaría con la misma mujer, sin dudarlo un segundo. Con cariño y amor para mi Cuquita". En la imagen que acompaña a esta hermosas palabras, se puede leer: "la vida me ha enseñado que lo amores verdaderos, siempre encuentran su camino".

Por su parte Alejandro Fernández le dedicó este mensaje a su mamá Doña Cuquita: "gracias a la vida por la madre que me regalo, gracias por todo y por tanto. Te amo y que Dios siempre te bendiga. Feliz cumpleaños, guarda la fecha para celebrarte después a lo grande Cukis, como te mereces".

Alejandro Fernández junto a sus papás. Foto: Instagram @alexoficial

Con motivo del cumpleaños número 74 de la esposa de Don Vicente Fernández, te compartimos su historia de amor. En cantante quedó flechado desde un principio al ver a una "chaparrita caderona", quien resultó ser hermana de uno de sus mejores amigos. En un primer encuentro le regaló un laurel después de encontrarla en misa. Esta historia de amor nació allá en Huentitán, Jalisco.

El cantante contó hace un tiempo a la revista ¡HOLA! México, que cuando le preguntó a la entonces joven Cuquita si quería ser su novia: "me dijo que el domingo me decía y cuando llegó el día me dijo que sí". En aquel entonces Vicente Fernández debía viajar con tal de seguir luchando por su sueño de ser cantante. Sabiendo que no podía estar mucho tiempo con su novia, optó por decirle: "mejor búscate un novio porque yo no voy a poder estar aquí y allá y te voy a quitar tu tiempo".

Al tiempo Vicente Fernández se llevó tremenda sorpresa. En una visita a Huentitán fue con Cuquita, la invitó a salir. Al regresarla a su casa, en la puerta estaba un joven, al preguntarle Vicente quién era, ella respondió apenada que se trataba de su novio. En ese preciso momento Vicente se dio cuenta que no podía dejar ir a la joven que lo enamoró a primera vista, muy a su estilo le dijo: "te doy 10 minutos para que lo dejes porque tú y yo nos casamos el 27 de diciembre".

Y así fue, el 27 de diciembre de 1963 ambos se casaron en una ceremonia sencilla. Don Chente y Doña Cuquita siguen junto 56 años después, igual o más enamorados que desde el primer día. En sus redes sociales Vicente Fernández ha compartido em varias ocasiones fotografías de antaño junto a su amada esposa, con mensajes como este:

Cuquita, mi compañera de vida, mi mujer, mi pilar, mi amor. Cuando le pedí que fuera mi novia me rechazó una vez y la segunda me dejó esperando por tres días, fueron los más largos de mi vida. Hoy seguimos juntos y felices.

El amor de Vicente Fernández y Doña Cuquita sigue fuerte y sólido. Foto: Instagram @_vicentefdez

