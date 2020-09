Vicente Fernández conoce a su nueva nuera; la apodan la "Kim Kardashian mexicana"

México.- La familia Fernández ya tiene nueva integrante, se trata de la empresaria mexicana Mariana González Padilla, quien se robó el corazón de Vicente Fernández Jr., justo ayer sábado conoció a su suegro, el gran Vicente Fernández, y no perdió la oportunidad de presumirlo por todo lo alto en su cuenta de Instagram.

Todo parece indicar que el más grande de "Los Potrillos" ha encontrado de nuevo el amor y todo va en serio, ya que hasta llevó a su pareja a conocer el rancho de la familia en Jalisco y a todos sus integrantes.

Ya salí de con mi suegrito tan lindo, tan hermoso, es una súper, súper persona, me enseñó sus canciones, me preguntan por mi suegrita, no estaba ahí", señaló la empresaria a través de sus redes sociales.