Vicente Fernández daría "cachetadón" a Gustavo Adolfo Infante por ser un "amarra navajas"

México. El cantante Vicente Fernández y el periodista Gustavo Adolfo Infante se encuentran en medio de la polémica, ya que el primero dice que si tuviera frente a él al segundo le daría un "cachetadón" y todo por ser un "amarra navajas".

Vicente Fernández llama "amarra navajas" a Gustavo Adolfo Infante porque supuestamente años atrás, en una entrevista le dijo que él y el fallecido Antonio Aguilar fueron amigos, y en otra entrevista que Infante después hace a Pepe Aguilar lo cuestiona al respecto y responde que no fueron amigos como supuestamente afirmó el señor Fernández.

Lo anterior lo toma a mal "El Charro de Huentitán", puesto que no ve con buenos ojos que Infante haya ido a cuestionar a Pepe sobre si hubo una amistad entre Fernández y Aguilar, por eso revela que si lo llega a tener frente a él, le dará un "cachetadón".

En la entrevista que Mara Patricia Castañeda acaba de hacer a Vicente Fernández y que circula en YouTube eso es lo que dice respecto a Infante, y en De Primera Mano, el periodista se defiende al respecto y opina que él solamente preguntó a Pepe Aguilar y jamás quiso hacerla de "amarra navajas", además, envía a don Vicente una fuerte respuesta ante su intención de cachetearlo.

Me apena mucho que te quieras salir por la tangente, mi admiración y mi cariño intactas hacia ti y si me quieres agarrar a cachetadas aquí estoy, pero con eso no vas a limpiar tu imagen”.

Ante las declaraciones de Vicente Fernández, Gustavo Adolfo Infante transmitió en su programa de espectáculos parte de la entrevista que hizo a Pepe Aguilar y en la que habló sobre la relación que existía entre Vicente y su padre, Antonio Aguilar.

Como compañeros se respetaban de una manera como pocas maneras respetaban a mi padre, como amigos que te pudiera decir que se vieran los fines de semana, no hubo esa relación. No sé la vida de Don Vicente y en el momento que fue esa pregunta (sí los cantantes eran amigos), había muerto mi padre, yo estaba muy sensible y dices cosas que pueden malentenderse."

De ninguna manera menosprecié el sentimiento de Don Vicente ni sus palabras, cuando dije que no era su amigo, pues no era su cuate, pero que lo respetaba mucho, me consta el dolor sincero de Don Vicente cuando nos acompañó en el sepelio", dice Pepe en la citada entrevista.

Gustavo Adolfo Infante aclara que la entrevista que le hizo a Pepe Aguilar fue de manera frontal y preguntando, y ante la advertencia de don Vicente de querer "cachetearlo" , le responde que le da mucha pena que quiera hacer eso y esconder de esa manera sus errores, agrediendo a un reportero, pero además desviando de esta manera la dificil situación que enfrenta ante los señalamientos de acosador sexual que le hacen actualmente en las redes sociales.

Y a través de una fotografía y videos se ha difundido que supuestamente don Vicente tocó el pecho a una mujer cuando se tomaba una foto a su lado, situación que lo ha dejado mal parado en las redes sociales, donde lo señalan de acosador sexual. En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, don Vicente Fernández expresa que no fue su intención provocar ese momento, se dice apenado y ofrece disculpas.

Yo vi la foto y efectivamente, puse mi mano primero en el estómago y subí la mano, encontes toman la foto, si algo tengo es respetar al público. Pido una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado bien en mi carrera. Reconozco que hice mal, no se si fue bromenado, no sé, le ofrezco una disculpa de todo corazón pero no lo hice con intención."





En la misma entrevista, don Vicente deja en claro que lo sucedido se trató meramente de un accidente, que en realidad lo que él trató de tomar el hombro de la muchacha y se confundió por la forma del brasier. Pero de esto aún hay más. En TikTok, una joven publicó un video donde aparece junto al papá de Alejandro Fernández y otras dos personas más, se toman la fotografía con él y coloca su mano derecha en el seno de su fan.