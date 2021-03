Vicente Fernández festeja once meses de romance con Mariana González

Vicente Fernández Jr de 57 años de edad está más enamorado que nunca en estos momentos y es que le dedicó un mensaje a Mariana González a quien considera el amor de su vida, con quien lleva once meses de relación.

En la foto se puede ver a un Vicente Fernández Jr muy enamorado viendo fijamente a Mariana González quien también ha dicho estar muy enamorada del hijo de Vicente Fernández.

En estos 11 meses has dejado felicidad, amor, paciencia, lecciones , aprendizaje, has dejado huellas , no cicatrices!!! Eres mi presente u el futuro que cuidaré contigo. TE AMO MARIANA @marianagp01, escribe Vicente Fernández Jr en la postal.

Para quienes no lo saben la pareja podría casarse este año, incluso han dicho que desean ampliar la familia, pues sí quieren hijos, algo que ha estado en la polémica debido a la diferencia de edades.

Tras el mensaje del intérprete de La Oveja Negra, los internautas no se esperaron ningún momento y comentaron sobre el mensaje de amor.

Vicente Fernández Jr junto a su novia Mariana González/Instagram

"Dios los bendiga siempre!! Saludos compita desde #mexicali ánimo", "Hermoso!! Dios siga bendiciendo su amor por siempre!!", "Que dios los bendiga siempre", "Excelente me encanto ,saludos desde Chile", le escriben a Vicente Fernández Jr.

Cabe mencionar que Vicente Fernández Jr, sigue teniendo problemas con su ex mujer Karina Ortegón, quien tiene un pleito legal contra el cantante.

