Vicente Fernández habla de sus infidelidades a su amada Cuquita

Vicente Fernández recibió en su rancho Los Tres Potrillo a su ex nueva Mara Patricia Castañeda, quien lo entrevistó para su programa en YouTube "En casa con Mara". En dicha charla el cantante confesó no ser una blanca paloma, pero desde un inicio su amada Cuquita sabía con quien se casaba.

Yo desde que me case supe con quién me iba a casar y ella también supo con quién se iba casar, entonces, vamos en cuatro años a cumplir 60 años de casados.

Mucho se ha dicho que Vicente Fernández era un "mujeriego". En la entrevista con Mara Patricia Castañeda, el Charro de Huentitán dio a entender que si le fue infiel a su esposa.

Yo nunca anduve de faceto andando, para que dijeran ‘ay, ese Chente, es muy mujeriego’, no, yo no. No fui un santo, pero nunca me vieron.