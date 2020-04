Vicente Fernández le canta a la mamá de Omar Chaparro y lo llama mentiroso

Omar Chaparro, actor, cantante y conductor de televisión originario de Chihuahua, visitó a don Vicente Fernández en su rancho para entrevistarlo e inesperadamente lo pone en contacto con su mamá, doña Rosario, para que le cante, pero ella no le cree y lo llama mentiroso.

Ni la mamá de Omar Chaparro escapa a sus bromas y momentos de buen humor. En un video que él coloca en Tik Tok y en sus redes sociales, Omar aparece charlando con don Vicente Fernández y de su celular le marca a su señora madre. Es don Vicente quien la saluda cantando.

No, no es Vicente Fernández, me estás cotorreando, no puede ser, se te oye la voz muy joven", responde la mamá de Chaparro en la llamada telefónica de don Vicente.