Vicente Fernández quiere tener bebés con Mariana González a sus 57

Vicente Fernández Jr de 57 años de edad y Mariana González de 37 están más que decididos en casarse este año, así lo dieron a conocer en el programa Venga la Alegría, pero eso no es todo, pues dentro de sus planes están el tener hijos, lo que causó reacciones de todo tipo entre los internautas, pues nadie se esperaba las ganas del cantante de querer ser padre nuevamente.

Para mí sería un orgullo y sería la cristalización de la unión de una pareja, dijo Vicente Fernández Jr, quien se encuentra muy feliz con su novia quien le ha dado otro giro a su vida, pues para quienes no lo saben, el artista ha realizado cosas que jamás antes había hecho, pero fue Mariana González, quien ahora tiene todo el amor del charro.

Estuviéramos felices de que Dios nos de esa bendición de tener una mitad de él, una mitad mía yo estaría feliz yo siempre soy muy familiar y me encantaría un bebé, dijo Mariana González en la entrevista para Venga la Alegría, donde los fans notaron la cara de felicidad de la también empresaria quien asegura estar muy enamorada de su novio.

Por si fuera poco la pareja habló más sobre la boda y desean que la pandemia baje un poco más para poder hacer una fiesta de ensueño con sus seres queridos, pues a pesar del hate que ambos reciben en redes sociales, son más los que desean la felicidad de los novios, pues les gusta mucho verlos tan enamorados, ya que siempre demuestran el tremendo cariño que se tienen.

Esperamos que para fin de año ya pueda firmar como Mariana González de Fernández, vamos a buscar de todas las maneras posibles, yo estoy convencido desde la A la Z vivir, lo que me queda de vida con ella, señaló Vicente Fernández Jr en la entrevista, donde se le ve a lado de Mariana González, quien trae un nuevo cambio de look, pues ahora es rubia.

La Felicidad no tiene nada que ver con el triunfo; la felicidad nada tiene que ver con la ambición; la felicidad no tiene nada que ver con el dinero; ni el poder ni el prestigio. La Felicidad me la enseñas Tu cada minuto que respiro @vicentefdzjr9, le escribe Mariana González a Vicente Fernández Jr en una de sus tantas publicaciones de enamorados.

Recordemos que la familia Fernández ha estado en la polémica durante los últimos días, esto después del supuesto intento de acoso por parte del patriarca de la dinastía Vicente Fernández, por lo que Mariana González, de inmediato defendió a su suegro, pues no le gustó para nada que criticaran al cantante quien hace poco pidió disculpas a la joven.

Pues para mí es mi admiración y respeto ante ese señorón yo antes mucho antes que estuviera en su familia yo lo admiraba mucho, lo sigo admirando, creo que todo esto pues va a pasar que fue una situación que no buscó, que sucedió, dijo Mariana González al defender a Vicente Fernández a quien conoció hace poco, pues publicó en sus redes cuando estuvo con él.

Otra de las personas que defendió a Vicente Fernández de todo tipo de acusaciones fue José Luis Rodríguez El Puma, quien dejó en claro que su gran amigo es una persona de respeto y que no es como lo quieren pintar los demás, pues está harto de todo lo que se dice del artista, es por eso que lo defendió en redes sociales con una carta muy memorable.

