¿Vicente Fernández realmente murió el Día de la Virgen de Guadalupe? Compadre acusa montaje

Guadalajara, Jalisco.- La muerte de Vicente Fernández sin duda conmocionó a sus fans y más aún porque su deceso coincidió con el Día de la Virgen de Guadalupe, una de las fechas más importantes para el pueblo de México, sin embargo, el que la partida del Charro de Huentitán haya sido anunciada durante las primeras horas del 12 de diciembre pudo ser parte de un montaje, alega uno de los compadres del también apodado “Cuarto gallo”.

Gustavo Alvite, locutor, amigo y compadre de Vicente Fernández es quien ha puesto en tela de juicio la verdadera fecha en que el cantante dejó este mundo, pues ha dicho que los Fernández habrían decidido postergar el anuncio de su deceso para que este se diera en una fecha aún más significativa.

"La teatralidad y el sensacionalismo con que la familia maneja la situación al grado de mentir en la fecha para “que impacte más”, me “pega” en el ánimo. Pienso que mi amigo no lo hubiera aceptado ni lo merece", son parte de las palabras que Gustavo Alvite a posteado en sus redes sociales.

"Desde que te conocí me di cuenta que tú sabías cómo, cuándo, a qué hora, con quién, cuánto, por qué y para qué. Nunca buscaste la teatralidad, el relumbrón ni el sensacionalismo. Criterios vanos y vacíos de los mercadotécnicos. Merecías partir como viviste, haciendo honor a la frase de Miguel de Unamuno: -Nada menos que todo un hombre-", añadió.

"Un Mexicano en la México, la tarde más gloriosa de Vicente, Septiembre 15 de 1984, sábado", escribió Gustavo Alvite junto a una foto en la que se le ve acompañando al Charro de Huentitán en tan especial momento. Foto: Gustavo Alvite

El compadre y amigo de Chente, por más de 50 años, lamentó que en los últimos años pocos momentos pudo compartir con el Charro de Huentitán debido a que su familia optó por aislarlo una vez que el ídolo del pueblo opto por un digno retiro del medio artístico.

"Le ordenaron a Juan José su asistente que no me lo pasaran en el celular. Lo aislaron. Decidieron desde entonces por él. Ya no nos comunicamos más. Mis amigos me decían -ve a buscarlo!-. Nunca fui. Ya había tenido un altercado con Gerardo, su hijo y no había necesidad de otro", agregó.

Para Alvite, los problemas de salud del también actor arrecieron una vez que ya no pisó los escenarios y ya no vivió a sentir de cerca ese amor de su público.

"Dejar las luces y el escenario y ya no escuchar el grito y el aplauso aceleraron los males. “Quien deja de trabajar, empieza a morir” reza la sabiduría popular"... Todavía nadie me cree que sus profundas emociones agravaron sus padecimientos... tenía una gran necesidad del reconocimiento de aquellos por los que se partió el alma cantando. Ya no quería riqueza. Necesitaba el calor de la familia que dejaba largo tiempo por su oficio. Su proximidad. Quería ser el “Tata”", resaltó.

El comunicador lamenta que pese a los sueños que tenía Chente, "los intereses ganaron a los cariños" y que el padre de Vicente Jr, Gerardo, Alejandro y Alejandra (hija adoptiva) "no pudo culminar el éxito su intención primigenia: familia, fortuna y paz".

El comunicador también reveló que recientemente lo han contactado para que comparta parte de sus vivencias al lado del intérprete de "Mujeres divinas" para integrarlas al libro biográfico no autorizado del Charro de Huentitán, aclara que él se ha negó a participar.