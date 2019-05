Vicente Fernández y Doña Cuquita derrochan amor del bueno

Don Vicente Fernández y Doña Cuquita han enternecido las redes sociales al mostrarse de lo más románticos. Los años pasan y esta pareja se mantiene unida y sobre todo, igual o más enamorada que desde el principio de su historia.

Alejandro Fernández, "El Potrillo", compartió una serie de videos en sus Instagram Stories donde sus padres Vicente Fernández y Maria del Refugio Abarca (Doña Cuquita), son los protagonistas de una reunión familiar.

Como el caballero que es, El Charro de Huentitán invitó a bailar a su amada esposa al sonar de la música del mariachi.

En otro de los videos publicados con "El Potrillo", pudimos apreciar como este par de tórtolos compatieron el micrófono, enamorando a los presentes con su cantar. Un bello gesto de Doña Cuquita fue cuando tomó la mano de su compañero de vida y la puso junto a su corazón.

Vicente Fernández quedó flechado desde un principio al ver a una "chaparrita caderona", quien resultó ser hermana de uno de sus mejores amigos. En un primer encuentro, le regaló un laurel después de encontrarla en misa. Esta historia de amor nació allá en Huentitán, Jalisco.

El cantante contó hace un tiempo a la revista ¡HOLA! México, que cuando le preguntó a la entonces joven Cuquita si quería ser su novia:

Me dijo que el domingo me decía y cuando llegó el día me dijo que sí.