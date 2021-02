Vicky Terrazas, de Los Horóscopos de Durango, espera a su primer bebé

El tan anhelado sueño de ser mamá se hará realidad el próximo mes de agosto para la guapa Vicky Terrazas, quien después de un año de intentarlo, Dios le concedió la gran dicha de quedar embarazada. “La Morena” de la agrupación Los Horóscopos de Durango, apodo que ella misma se da, se encuentra en su segundo trimestre de embarazo de un niño y en entrevista por vía Zoom para EL DEBATE compartió cómo está viviendo esta etapa, así como la situación de su carrera musical. Más allá de la felicidad e ilusión que representa esta etapa en su vida, Vicky Terrazas confesó que en un inicio también sintió miedo, puesto que anteriormente ya había pasado por un aborto.

“Desde el año pasado tenía planeado ser mamá pero era algo que me daba miedo por la pandemia, pero gracias a Dios este 2021 ya se pudo, y al principio tenía temor porque recientemente había tenido un aborto natural y esas experiencias, quieras que no, te trauman. Cuando supe que estaba embarazada no lo podía asimilar y disfrutar, porque estaba preocupada de que me fuera a pasar lo mismo, pero ahora que estoy en el segundo trimestre de embarazo estoy más tranquila y feliz, además siento mucha paz.”