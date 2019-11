Vicky Xipolitakis dice que 25 mil pesos no son suficiente para mantener a su hijo

Buenos Aires.- La vedette argentina, Vicky Xipolitakis, dijo este martes que su exmarido, el empresario Javier Naselli, "trata de no pasarle nada", y que 25 mil pesos mensuales no es suficiente para mantener a su hijo de 10 meses.

Xipolitakis, tras salir de los tribunales, donde tuvo una audiencia de mediación con Naselli que terminó sin acuerdos, declaró a los medios "El padre trata de no pasarle nada. 25 mil pesos mensuales para el estilo de vida que lleva Salvador no son absolutamente nada".

La vedette agregó que ella paga por todo.

Yo me estoy haciendo cargo de la obra social, de la luz, del gas, (...) Lo único que quiero es que se haga justicia.

Xipolitakis señaló, "Por sus caballos paga más de 20 mil dólares y al nene no quiere pagarle 20 mil pesos. Es una vergüenza".

Xipolitakis sobre la denuncia por violencia de género, "La denuncia de violencia no la levanto, que quede claro, porque me apuraron muchas veces con eso. La violencia no se toca porque no la viví yo sola, la vivió mi hijo también. La violencia se paga y acá hay una causa penal".