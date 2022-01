¿Víctima o Victimario? Alfredo Adame relata su verdad de la pelea

Ciudad de México.- El nombre de Alfredo Adame se convirtió en tendencia en las redes sociales en la tarde de este martes, luego de que algunos usuarios compartieron un video donde aparece el conductor de televisión peleando con una pareja quienes supuestamente intentaron robarlo.

Luego de la viralización del video, Alfredo Adame aseguró que la pareja intentó robarle un teléfono celular y una joya que llevaba consigo durante el altercado.

“Tenía un espacio como de ocho metros en una cuchilla y me metí, entonces este tipo me empezó a insultar y a hacer señas, luego me rebasó y me aventó el coche; me puse en medio del carril y me bajé, le pegué en la ventana del conductor y me di cuenta que tenía el seguro arriba, le abrí y sí le di como cinco golpes”, contó Adame en entrevista.

Luego de iniciar con el enfrentamiento, la mujer que iba a bordo del auto bajó a golpear al excandidato a diputado Federal de Redes Sociales Progresistas (RSP) y, según la versión de él, este fue el momento en que le quitaron una joya y su teléfono móvil.

“La mujer se me vino al cuello y yo decía, ‘¿por qué al cuello?’ y ya después recogí del suelo el dije, pero no tenía la cadena”.

El actor y conductor afirma que en ningún momento regresó uno de los tantos golpes que le lanzó la mujer y que solo se limitó a detenerlo, pero fue agredido por la pareja al mismo tiempo.

“De repente me dice alguien que pasó: ‘te están robando tu celular y vi que el tipo estaba adentro de mi coche, me metí por la ventana y ya no estaba mi teléfono y ya luego vi que se lo había pasado a la mujer, por eso la rodeé con mi brazo y la perseguía... finalmente se lo quité”, relató.

Adame mencionó que su abogado le recomendó demandar a los involucrados en la pelea, pero él considera no hacerlo para evitar trámites engorrosos que no garantizan el cumplimiento de la justicia.

“Podría identificarlos porque ahí están los videos donde se ve que se meten a mi coche y me agreden”, señaló.

Polémicas de Adame

El actor y conductor de Televisa ha dado mucho de qué hablar en los últimos años por las controversias que genera en lugar del trabajo que realiza. Muestra de ello son las polémicas declaraciones que hizo contra quien fue su compañera de set en el programa HOY, Andrea Legarreta.

Sin olvidar que en abril del año pasado Alfredo Adame protagonizó un video donde aparece insultado a un conductor que le gritó mientras él hacía propaganda política para las elecciones del 2021.

Di igual forma amenazó con golpear a Carlos Trejo, quien lo califico de “cobarde” por golpear a una mujer. Ante estas acusaciones, Adame asegura que nunca le ha puesto una mano a una mujer y desacreditó al investigador de lo paranormal.

“Nunca le he pegado a una mujer”, dijo Adame.

“¿Qué se puede esperar de un alcohólico, drogadicto? Porque eso es lo que él es y me tiene sin cuidado; lo mismo que Gustavo Adolfo Infante, quien es el que filtró el video y yo lo sé”, añadió.