Víctor García, ¿ya forma parte de Televisa?

Víctor García llegó a Televisa directo a la fiesta. De acuerdo a reporte de El Universal, el ex integrante de La academia apareció oficialmente en la pantalla de San Ángel durante la posada que reúne al talento y que sirve para grabar los promocionales navideños y de Año Nuevo.

El actor, quien ha participado en melodramas como "Dos chicos de cuidado y la ciudad" y películas como "¿Qué le dijiste a Dios?" saludó y envió saludos a los televidentes desde su nueva casa, tal como lo hicieron sus colegas Rossana Nájera, Yahir y Yuridia, quien incluso cantó en la fiesta de fin de año.

Televisa se ha armado con talento que había sido el orgullo de Azteca.

Sobre Víctor García.

Víctor Alejandro García Pérez es el nombre completo del actor, quien es originario de Cd. Madero, Tamaulipas, México; nace el 1 de octubre de 1975, y es un actor y cantante mexicano, conocido principalmente por haber formado parte de la primera generación de La Academia, en 2002.

En 2017 se reúne nuevamente con sus ex-compañeros de La Academia, bajo el concepto de Primera Generación con el que realiza un reencuentro tras quince años de trayectoria.

Según información en su biografía, es hijo de Víctor García y Juana Pérez Sustaita. Su abuelo era cantante y García decidió seguir sus pasos. Cuando era un adolescente, formó parte de una agrupación musical (Proyecto Malta) además de practicar artes marciales. Él dejó la escuela para dedicarse completamente a la música; aprendió a tocar guitarra. Al cumplir los 18 años, junto con dos de sus compañeros de "Malta", forman una nueva agrupación de nombre "Nahum" y juntos deciden e ir a probar suerte a la ciudad de México.

En 1996 junto con Nahúm, participa en el "Festival Valores Bacardi", convirtiéndose en el grupo de "casa" de un bar de la ciudad de México llamada "il canto", en donde tuvieron la oportunidad de darse a conocer y relacionarse con el medio artístico.

En el 2002 participó en un casting para TV Azteca, el cual buscaba cantantes para un reality show llamado La Academia. Víctor, al igual que otros 13 jóvenes participaron en el reality buscando sobresalir en el mundo de la música, el 1º de diciembre del mismo año se llevó a cabo la gran final donde Víctor obtuvo el 2º Lugar, ganando así 1.5 Millones de pesos y un contrato con Sony Music.

http://www.youtube.com/watch?v=7QfRZiKrFIQ

En mayo del 2003 lanzó su primer álbum titulado Víctor García el cual debutó en el 1er. lugar de las listas de popularidad; en agosto del mismo año, recibe un Disco de Platino por las altas ventas, además de recibir la nominación a los Premios Oye! por Canción Regional del Año con "Otra Vez", y por Mejor Artista Nuevo.

http://www.youtube.com/watch?v=tZaLoX0nrQk

En octubre del 2005 recibió Disco de Oro por más de 50,000 copias vendidas de su segundo álbum "Loco por ti".[cita requerida]

En el 2003, protagonizó la telenovela "Dos chicos de cuidado en la ciudad", donde además interpretó el tema principal de la misma "Otra Vez".

Después de ese proyecto intervino en otros como "Los Sánchez", "Gente Buena", "Pobre rico, pobre" y "Corazón en condominio".

Se desempeñó como jurado en la segunda generación de La Academia Kids.

