Víctor Hugo Sánchez narra la vez que Enrique Guzmán lo amenazó con un arma

En medio del escándalo entre Enrique Guzmán y Frida Sofía, el periodista Víctor Hugo Sánchez recordó aquella vez en que el cantante se molestó tanto con él que lo amenazó con un arma, alimentando a pasados señalamientos de su actitud violenta y agresiva.

Fue hace cerca una semana que Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, acusó a Enrique Guzmán de haber cometido abuso sexual hacia ella. Posterior a eso, un interminable número de declaraciones han salido a flote en las que se señala al ex esposo de Silvia Pinal como una persona violenta, entre ellos Víctor Hugo Sánchez.

El periodista dio a conocer durante su participación en el programa ‘De Primera Mano’ su propia experiencia con el intérprete del rock and roll, narrando aquella vez en que lo agarró a golpes y le amenazó con una pistola en la cabeza.

De acuerdo con lo dicho por Víctor Hugo Sánchez, todo había ocurrido hace varios años, cuando él salía con Alejandra Díaz, quien fue manager de Enrique Guzmán. En ese tiempo en que el cantante se presentaba gran parte de la semana en el hotel Fiesta Americana, el periodista comenzó a acudir por admiración y por la oportunidad de conocer a otros grandes de la música.

Los problemas entre ambos comenzaron cuando Enrique Guzmán persuadió a Víctor Hugo Sánchez de publicar una nota, sobre un supuesto robo del que su hija, Alejandra Guzmán, había sido víctima.

“Un día me dice que me iba a dar una nota: 'A mi hija le acaban de robar 2 millones de dólares, Fernando Iriarte, Darío de León y Miguel Blasco'. Me da la nota y yo la publico y me doy a la tarea de buscar a Fernando y Darío para que me dieran su versión, no quisieron contestar y Enrique me alimentaba de información”, dijo.

Con el pasar de los días, finalmente uno de los involucrados, Miguel Blasco, llegó a México, y tenía la intención de darle la entrevista al periodista. En ella, el productor y escritor regresó la acusación a Enrique Guzmán, asegurando que era él quien estaba robándole a su hija.

“Al día siguiente que sale la nota, Enrique manda un fax diciéndome: 'Grandísimo pendejo, ¿Qué hiciste?' así con puño y letra”, contó. “Llegó en la noche al show y se hizo un silencio sepulcral, se salen todos los que estaban ahí, me mete a la recámara y me pone una pistola en la cabeza”.

Enfurecido, Enrique Guzmán comenzó a golpear a Víctor Hugo Sánchez, culpándolo de ser él la razón por la que Alejandra Guzmán lo odiaba.

“Me empieza a pegar y le digo: 'Si me va a disparar pues ya jálele'”, dijo. “Avienta la pistola a la cama, se suelta él en la cama y se pone a llorar: 'Por tu culpa mi hija me odia, lárgate no te quiero ver en mi vida'. Me salgo de ahí muerto de miedo, empecé a caminar y no entendí qué es lo que había pasado”

Luego del hecho, el periodista contó que pasaron varios años hasta la siguiente vez que se volvió a encontrar con Enrique Guzmán, aunque señaló que él ya no se acordaba de quién era.

“No lo volví a ver hasta 5 años después en un programa que conducía Daniela Romo, yo creo que no se acordaba porque me saludó muy cordial. No lo he vuelto a ver”.