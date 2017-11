Victoría Beckham lo vuelve hacer: niega reencuentro

La ahora diseñadora Victoria Beckham, de nueva cuenta dejó muy en claro que hace un año rechazó la posibilidad de un reencuentro con las Spice Girls, para conmemorar el 20 aniversario del sencillo "Wannabe" canción que lanzó al grupo al estrellato.



La esposa de David Beckham de una forma más concreta aseguró que no tiene ningún interés en resucitar su pasado en la industria musical y sobre todo aquellos estilismos tan atrevidos que las definieron en aquella época de los noventa.





"No va a pasar, pero eso significa que no piense que fue una época genial. Quiero decir, el 'poder femenino' sigue estando ahí, y creo firmemente en él, pero no me apetece tener que enfundarme otra vez en un apretado mono de PVC, y menos en el futuro próximo", explicó Victoria en el programa "The Morning".