Victoria Ruffo revela todo lo que sufrió por culpa de Eugenio Derbez

Victoria Ruffo siguió con las confesiones en el programa "Intrusos", y destapó que tras su ruptura con Eugenio Derbez sufrió mucho porque fue una de las etapas más complicadas de su vida.

La reconocida actriz Victoria Ruffo comentó sobre Eugenio Derbez:

Yo me sentí muy, muy mal, fue una época en la que yo incluso tuve que acudir a terapia, no fue nada sencillo, me sentía gorda, vieja, fea, dejada, abandonada con un hijo, yo decía ‘ay Dios mío ahora, ¿qué voy a hacer?’.