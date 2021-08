Victoria Ruffo, "Queen de las telenovelas", da cachetada con guante blanco a Eugenio Derbez y Julián Gil

Hace unos días Eugenio Derbez y Julián Gil arremetieron en contra de sus respectivas ex parejas sentimentales Victoria Ruffo y Marjorie de Sousa. Ahora la llamada "Queen de las telenovelas" les dice "ahora viene la mía" y les da a ambos actores una cachetada con guante blanco, como coloquialmente se dice.

En un encuentro con varios medios de comunicación, el comediante y productor de televisión Eugenio Derbez lamentó la situación del actor argentino Julián Gil, quien no puede convivir con su hijo Matías, fruto de la relación que tuvo con la actriz venezolana Marjorie de Sousa (tras una larga pelea en los juzgados, logró quitarle la patria potestad al galán de telenovelas).

"Pasé por eso y es un dolor terrible, el ni siquiera poder acercarte a tu hijo", expresó Eugenio Derbez, en referencia a que por muchos años su ex pareja Victoria Ruffo no le permitió estar cerca de José Eduardo Derbez, hijo que tuvieron en común. El protagonista del show de televisión "La Familia P. Luche", señaló que los pleitos de los padres es una cosa y la relación con tus hijos es otra.

"De repente todavía le pregunten: 'oye José Eduardo, ¿cómo te sientes de esa etapa que tu padre no estuvo contigo?', y digo, ¿por qué le preguntan eso?, por qué no le preguntan: 'José Eduardo, ¿qué sientes de que tu mamá no te dejo ver a tu papá?', es muy diferente. Yo estuve años y años con abogados y con todo mundo tratando de ver a José Eduardo, ese es mi coraje contra su mamá".

Julián Gil compartió esta entrevista de Eugenio Derbez en sus redes sociales, para arremeter en contra de Marjorie de Sousa, por no permitir que su hijo Matías Gregorio conviva con él. "Y este no es un caso de Eugenio y Julián no, es el caso de millones de niños que son privados de sus derechos y su libertad por esta enfermedad, síndrome, ego o capricho como le quieran llamar, le tocó a él me toca a mí, pero piensen un segundo en los niños".

Marjorie de Sousa es la villana en la telenovela "La desalmada" en Televisa. Foto: Instagram @victoriaruffo

Luego de estas declaraciones de Eugenio Derbez y Julián Gil, quienes se solidarizaron por la situación en común que tienen, la protagonista de telenovelas Victoria Ruffo (esposa de Omar Fayad, Gobernador del estado de Hidalgo, México), publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Marjorie de Sousa.

"Recuerdos", expresó la mamá de José Eduardo Derbez, a lo que Marjorie respondió: "te admiro profundamente ❤️ te quiero mi querida Victoria Ruffo".

Algunos usuarios de redes sociales las llamaron "arpías", mientras que otros más las defendieron: "dos mujeres bellas y exitosas, dos mujeres que aún sus ex no las superan y las nombran cada vez que pueden para sonar".

