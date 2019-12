Victoria Ruffo confiesa el engaño que ha hecho en sus telenovelas

La actriz mexicana Victoria Ruffo, considerada en México La Reina de las telenovelas porque todas las que ha protagonizado desde los inicios de su carrera han tenido éxito, es entrevistada por Aurora Valle y le confiesa que ella no es quien aparece en sus escenas de cama en las telenovelas que ha hecho.

Victoria Ruffo es considerada ya como primera actriz en México y llama la atención en ella que es una profesional cuando se trata de hacer escenas de llanto. A Aurora Valle le revela que no hace escenas de cama, ni desnudos, por respeto a su familia.

¡Princialmente porque no se me da la gana!.Es un respeto a mi persona, a mis hijos, a mi marido...¡es por todo!. Cuando salen esas escenas al aire, mi marido me dice: ¡esa no eres tú!¡ese cuerpo no es tuyo!".

La entrevista que Valle hace a Ruffo realmente se transmitió durante 2018 y se retransmitió en la noche del pasado jueves por el canal TLNovelas.

La actriz menciona que en más de una veintena de telenovelas, cuando se trata de escenas de cama, ella no es la actriz que las interpreta, sino una doble.

Y de ese tema casi nunca antes había hablado, porque no le gustaría que su público descubriera que ella realmente no es quien sale en ciertas escenas.

Yo sé que no soy yo, no me importa, pero echar a perder la ilusión del televidente, eso no me gusta. La ilusión y fantasía tienen que ser eso y estar siempre ahí."

Muchas actrices sí las hacen, a mi no me interesa, eso no tiene nada de actuación", destaca Victoria Ruffo, quien es originaria de Ciudad de México e inició su carrera en el cine en la década de 1970.

La confesión de Victoria sobre las esceas de cama a partir de 28 minutos:

Victoria Ruffo recibió oportunidad en sus inicios como actriz de actuar en telenovelas como En busca del paraíso y Conflictos de un médico.

La fiera, producción del fallecido productor Valentín Pimpstein, grabadada y transmitida entre 1983 y 1984, fue su primer gran protagónico al lado de Guillermo Capetillo.

A partir de entonces estelarizó en Televisa con éxito otras como Victoria, Juana Iris, Capricho, Vivo por Elena, Simplemente María, En nombre del amor y La Madrastra; y de entre las más recientes Amazonas, La malquerida, Corona de lágrimas y Cita a ciegas, esta última transmitida durante 2019.