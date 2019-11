Victoria Ruffo encuentra a José Eduardo Derbez con dos mujeres

José Eduardo Derbez acudió al programa D-Generaciones, donde pasó un rato agradable con Arath de la Torre con quien se la pasó de maravilla, pues contaron varias anécdotas sobre su vida personal, pero la del joven dejó a todos con la boca abierta.

Resulta que el joven fue encontrado por su madre Victoria Ruffo conviviendo con dos amigas a escondidas pues las metió a su cuarto mientras ella dormía, pero algo alertó a la famosa actriz quien no se quedó a gusto por lo que fue a buscar al actor a su recamara.

Mi mamá escuchó las risas y así, música y este mi ama tenía un sistema que me marcaba de su cuarto al mio entonces sonaba como fuerte (...) me hice como el dormido obviamente no me creyó y me dijo 'haber voy pa' bajo', las meti a la tina a parte las puse en el piso (...) entonces ya abrió la regadera...", dijo José Eduardo quien también dijo que su mamá les pidió a sus amigas que se fueran.

"Eres lo máximo Eduardo te sale natural el flow", "Independientemente de tus preferencias, se ve que eres un gran ser humano y eso es lo que importa", fueron los comentarios que le hicieron a José Eduardo.

Recordemos que José Eduardo tiene unas semanas soltero, ya que finalizó su relación con Bárbara Escalante, con quien duró mucho tiempo, pero ambos decidieron terminar de la mejor manera, pero se empezaron a decir varias cosas en cuanto a la sexualidad del famoso, quien solo hizo caso omiso.

Cabe mencionar que hace unas semanas su padre Eugenio Derbez estrenó la serie De Viaje con los Derbez donde varios fans de la famosa familia conocieron más de cerca al chico que cada día más incursiona en el mundo del espectáculo.