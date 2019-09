Victoria Ruffo estaba preocupada por el noviazgo de José Eduardo

José Eduardo Derbez dio a conocer hace unos días que su noviazgo con Bárbara Escalante terminó. Ante esto la más tranquila sería su mamá Victoria Ruffo, ya que al parecer tanto ella como Eugenio Derbez creían que era un romance que llevaba aspectos negativos a la vida de su hijo.

El periodista Gabriel Cuevas contó en el programa de radio Fórmula Espectacular, “Bárbara empezó a tener mucha fiesta junto con José Eduardo, digamos que la relación era más fiesta que momentos buenos y este tipo de cosas a Victoria Ruffo le empezaban a preocupar porque veía que su hijo se la vivía en la fiesta".

Gabriel Cuevas aseguró saber de muy buena fuente que la actriz estaba muy tranquila a raíz de su hijo José Eduardo Derbez, terminó su romance con la modelo.

Y no solo ella, sino Eugenio Derbez porque consideraban que esa relación no estaba siendo positiva para la vida de su hijo.

Supuestamente el motivo de su ruptura, es que Bárbara Escalante le fue infiel con otra mujer; el periodista contó que José Eduardo Derbez desde un principio, sabía que su novia era bisexual. “Tan es así que a mí me tocó en una fiesta en la Condesa verla llegar con otra chava, era una relación muy abierta, pero la conexión era de ellos dos. José Eduardo se sacó de onda cuando Bárbara empieza a tener más espacio e importancia hacia una chica de Chihuahua y eso sucedió, se dio cuenta que la relación ya no iba bien y se dieron un tiempo, pero no terminaron desgreñados ni nada”.

José Eduardo Derbez ha desmentido dicho rumor.