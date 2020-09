Victoria Ruffo, la reina de las telenovelas, muestra con mucho orgullo sus arrugas

María Victoria Eugenia Guadalupe Martínez del Río Moreno Ruffo, mejor conocida como Victoria Ruffo, es una de las actrices más hermosas de la televisión mexicana. A sus 58 años de edad luce como toda una dama y que no tiene problema alguna en mostrar sus arrugas. La mamá de José Eduardo Derbez es considerada como una de las reinas de las telenovelas, debido al número de melodramas que ha protagonizado y a su gran éxito a nivel internacional.

Victoria Ruffo, "La queen de las telenovelas" (como sus fieles seguidores la llaman), compartió en su feed de Instagram una fotografía de sus ojos, imagen en la que se pueden apreciar algunas de sus arrugas, de las cuales la actriz está muy orgullosa. Sus followers quedaron conquistados con su hermosa mirada.

"Que hermosos ojos", "puerta del alma", "lindísima", "bella mujer", "hermosa mirada", "gracias por ser lo que eres queen ❤️", "pero que ojazos tan hermososo como tú", "belleza natural", "eres la mejor y la más hermosa", "unos ojos que dicen más que las palabras, nunca dejes que los nublen ❤️", son algunos de los comentarios en el post de Victoria Ruffo, donde muestra muy orugllosa sus arrugas alrededor de sus preciosos ojos verdes.

El post de Victoria Ruffo tiene más de 27 mil likes. Foto: Instagram @victoriaruffo

¿Cómo se mantiene Victoria Ruffo hermosa y radiante? La llamada "Queen de las telenovelas" Victoria Ruffo no está en la lista de famosas que han recurrido a una cirugía estética para lucir joven. Anteriormente confesó que le da pánico someterse a procedimientos que impliquen agujas. "Me da mucho miedo, yo soy muy coyona para las inyecciones y los quirófanos y eso, pero no puedo decir que no lo voy a hacer porque igual mañana digo que sí", expresó en una pasada entrevista en el programa de radio de Maxine Woodside.

Victoria Ruffo resaltó en "Todo para la mujer" de Maxine Woodside, que su temor alcanza tal nivel que tampoco recurriría a un proceso menormente invasivo, como es el caso del botox, pues reiteró que aunque no está en contra, tampoco está dentro de sus planes por el simple hecho de implicar el uso de agujas. La actriz mencionó que aunque la imagen y apariencia representan una carta de presentación importante en el medio artístico, lo que realmente vale es lo que se demuestra en los escenarios y frente a las cámaras, pues todo "se acaba en esta vida".

Por otra parte, en una entrevista live streaming con la actriz española Mar Saura, José Eduardo Derbez confesó que tiene varios meses sin ver a su mamá Victoria Ruffo, debido al confinamiento por la pandemia de Coronavirus (COVID-19).

Yo en abril cumplí 28, yo solo en mi casa, Tengo desde febrero sin ver a mi mamá, extraño muchísimo a mi mamá, entonces es como de 'ya, por Dios'. Pero al mismo tiempo es ese miedo, como he tenido que salir a trabajar, de repente me da miedo ir a verla y como ella se está cuidando más, no sé, son muchas cosas.

José Eduardo Derbez nació fruto de la relación que tuvieron Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. Foto: Instagram @victoriaruffo

José Eduardo Derbez describió este 2020 como un año caótico. "Yo estaba grabando (cuando inició la pandemia) y cuando nos plantearon que se iba a suspender un rato nos dijeron unas semanas, máximo un mes, y esto fue en febrero, este año ha sido complicado para muchos, difícil salir adelante, muchos trabajos perdidos, no sé, ha sido caótico".

