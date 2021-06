¿Victoria Ruffo le guarda rencor a Leticia Calderón? "La odio", expresó la ex de Eugenio Derbez

Victoria Ruffo confesó que Leticia Calderón se quedó con un personaje antagónico que ella quería interpretar. Se trata de "Carlota Espinoza de los Monteros", la villana en la telenovela de Televisa "En nombre del amor" bajo la producción de Carlos Moreno Laguillo y que se transmitió de octubre de 2008 a junio de 2009.

Cabe mencionar que Victoria Ruffo y Leticia Calderón formaron parte del elenco estelar de dicha telenovela. La ex pareja sentimental del comediante Eugenio Derbez interpretó el personaje de "Macarena Espinoza de los Monteros".

La mamá del joven actor José Eduardo Derbez, quien es llamada la "Queen de las telenovelas", estuvo como invitada en el nuevo show de televisión Faisy Nights (se transmite por Univisión y es conducido por Faisy y Michelle Rodríguez), donde comentó a manera de broma que odiaba a Lety Calderón, por haberse quedado con el personaje que ella quería.

Fue 'En nombre del amor', yo quería ser la villana y terminó haciéndolo Leticia Calderón, ay sí, la odio, la odio porque me lo quitó.

Y como dicen entre broma y broma la verdad se asoma. Asimismo la esposa del político Omar Fayad, Gobernador de Hidalgo, se dijo privilegiada de que nunca tuvo que hacer un casting para las diversas telenovelas en las cuales ha participado.

"No, no me acuerdo de mi primer casting, no recuerdo haber hecho casting para novela, es un triunfo, siempre me llegaban poquito a poquito las cosas, pero sí hice castings para comerciales y películas, era muy chistoso porque yo soy muy tímida".

Para futuros proyectos Victoria Ruffo espera hacer comedia: "en teatro generalmente hago comedia para reírme yo y la gente se ría, pero en televisión me gusta mucho llorar, la verdad".

