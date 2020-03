Victoria Ruffo manda fuerte mensaje a Eugenio Derbez

La relación sentimental que existió y terminó a principio de los años 90 entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez parece ser cuento de nunca acabar y siempre es tema de conversación entre medios de comunicación.

Eugenio Derbez, en reciente entrevista, dijo que estaría dispuesto a ofrecer disculpas a Victoria Ruffo por cosas del pasado, y de esa forma "limar asperezas". Ante su forma de pensar, la actriz le contesta.

Ya que me supere! ¿Por qué se quieren meter en camisa de once varas? De verdad eso ya es historia… Ya que me supere por favor”.