Victoria Ruffo no permitía que viera a su hijo; Eugenio Derbez tuvo que secuestrarlo de la escuela

Fruto del amor que se tuvieron, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo procrearon a su hijo José Eduardo Derbez. Dicha historia de amor terminó en los juzgados y la actriz de teatro y televisión logró quitarle la patria potestad al comediante y productor de televisión. Por muchos años la llamada "Queen de las telenovelas", no permitió que su ex pareja viera o se acercara a su hijo.

En uno de los capítulos de la segunda temporada del reality show "De viaje con los Derbez", Eugenio tuvo una charla con su hijo José Eduardo, en la cual le expresó su sentir por todos esos años que estuvieron separados; asimismo le hizo saber que durante todo ese tiempo, él si lo buscó.

Mi desesperación más grande de la vida era que tú pensaras que yo te había abandonado o que ya no me interesaba verte.

Eugenio Derbez contó que no podía acercarse a Victoria Ruffo, a su casa y mucho menos a su hijo José Eduardo, pues así lo había determinado un juez. "Acabó quitándome la patria potestad, eso se me hizo muy drástico porque solo se lo haces a un criminal, legalmente no me podría acercar a ti".

En su desesperación por no poder verlo, contó que cierto día secuestró su hijo: "la única opción que tuve fue ir a tu escuela, pues sí, fue un secuestro, pero por amor". Incluso en varias ocasiones trató de entrar disfrazado al hogar de Victoria Ruffo, el cual se mantenía muy custodiado.

Eugenio Derbez le dijo a su hijo José Eduardo que por esto "le tengo tanto rencor" a Victoria Ruffo. "Muchos me dicen 'ay, ya, suéltala', cada vez que te veo que veo la vena cómica que tienes, es como no sé, te veo tantas cosas parecidas a mí que me hubiera gustado…".

Posteriormente el protagonista de "La Familia P. Luche", tuvo una conversación con su esposa Alessandra Rosaldo, integrante del dúo musical Sentidos Opuestos, mencionando que Victoria Ruffo no dejaba que viera a José Eduardo Derbez y que le prohibieron a todos los niveles que se le acercara.

Me dijo que su mamá nunca le había dicho nada, ni para bien ni para mal, yo creo que lo tiene bloqueado, pero a mí me importaba que supiera que siempre lo busqué.

"Sabe que le tengo mucho rencor a su mamá", reiteró Eugenio Derbez.

En un encuentro con los medios de comunicación, Victoria Ruffo reaccionó a estos comentarios de su ex pareja Eugenio Derbez. "Yo soy la bruja maldita de este cuento y no importa, ya son tantos años, José Eduardo acaba de cumplir 29 años, Eugenio y yo no tenemos contacto, pero ahorita ya ni chiste, ni estamos enojados ni no enojados".