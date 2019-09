Victoria Ruffo presume look que la hace ver más vieja

Victoria Ruffo causó gran polémica redes sociales y es que se mostró como pocas veces se le ha visto con un look muy vieja con el cual recibió varios comentarios de todo tipo, pues todo se debió a su personaje en la telenovela Cita a ciegas.

Fueron más de 70 mil likes los que recibió la actriz de renombre por su cambio de imagen, pues dejó bien claro que aún con canas se ve demasiado guapa y se lo hicieron saber los fans.

"Dios mío, estás perfecta... todo te luce, mi amor", "Te quiero Queen @victoriaruffo ya te extrañaba mucho", "Esperamos tenerte con las arpías por Argentina", le escribieron a Ruffo por su radiante imagen.

Aunque no todo ha sido miel sobre hojuelas en el nuevo proyecto de la madre de José Eduardo Derbez, ya que muchos han cuestionada la vestimenta que utiliza su personaje, además algunos internautas no están de acuerdo que Ruffo realice un papel cómico, y aunque ella esta encantada muchos se han molestado.

Maura es divina, Maura es un agasajo marinero porque yo lo estoy disfrutando de una manera impresionante me dan chance de hacer todas las locuras que hago yo, y no todas porque yo todavía puedo hacer más cosas pero no me dejan, dijo Victoria en una entrevista.

Cabe mencionar que Ruffo es considerada la reina de las telenovelas pues desde hace varios años se ha ganado el cariño del público con sus icónicos personajes con los cuales ha hecho llorar a más de uno, pues es considerada una de las actrices que mejor llorar en la televisión debido al realismo que le da a sus escenas.

Por si fuera poco Ruffo también se ha dado a conocer por estar alejada de los escándalos pues es una actriz enfocada a su carrera la cual le ha dado muchas satisfacciones.