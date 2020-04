Victoria Ruffo rompe el silencio ante la cuarentena por Coronavirus

Victoria Ruffo concedió una entrevista a TVyNovelas vía telefónica, donde habló por primera vez de la cuarentena que está llevando a cabo luego de su esposo Omar Fayad (gobernador del estado de Hidalgo), diera positivo a Coronavirus (COVID-19).

"(Estoy bien, gracias a Dios, hace más de 20 días estoy enclaustrada en casa, no tengo síntomas y estoy muy al pendiente de cualquier cambio en mi salud. Tengo en mente los síntomas de alerta: fiebre y problemas para respirar, aunque al parecer, en cada caso son diferentes, he escuchado a mi esposo, a Margarita Gralia, Danna García, “El Pato” Borghetti, Camila Sodi, algunos de los que contrajeron coronavirus, y cada uno presenta síntomas distintos", comentó la actriz Victoria Ruffo a TVyNovelas.

Sobre si ha tenido algún malestar, la esposa de Omar Fayad respondió: "un poco de carraspera, pero lo atribuyo a que, como saben, soy fumadora, así que llevo varios días sin fumar, me estaba dando asco".

Eso no significa que dejé de fumar, que no estaría mal, sin embargo, si se me antoja, enciendo uno de nuevo. Me tomo la temperatura tres veces al día, pero por fortuna hasta hoy estoy bien.