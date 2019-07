Victoria Ruffo se enoja y abandona el set del programa Hoy

La actriz Victoria Ruffo se encuentra promocionando su nueva telenovela titulada "Cita a ciegas", y acudió al programa Hoy como parte de la promoción, minutos más tardes se fue molesta porqué los productores le pidieron cantar.

Durante en el programa se entrevistó Ruffo sobre la telenovela, después en un corte comercial una persona de la producción llegó a ella con un micrófono, a lo que ella preguntó ¿para qué? y le respondieron que para cantar, según informa Con Permiso.

En Hoy se ha hecho una costumbre hacer éste tipo de dinámicas con los conductores e invitados, donde con retos hacen cantar a estos frente a las cámaras.

Según informa Con Permiso, que Victoria Ruffo había acordado con la producción que ella no cantaría porque no le gusta hacerlo, y se molestó porqué no se respeto su decisión, por lo que decidió marcharse del set del programa.

En la nueva telenovela en la que Ruffo participa, interpertará a Maura, será transmitida por Las Estrellas, bajo la producción de Pedro Ortiz de Pinedo.