Victoria Ruffo sobre la relación que tuvo con Eugenio Derbez: "yo soy la bruja maldita de ese cuento"

En un reciente encuentro que tuvo la actriz mexicana Victoria Ruffo con los medios de comunicación, habló sobre la relación que tuvo con el comediante y productor de televisión Eugenio Derbez, con quien tuvo a su primogénito José Eduardo Derbez. Asimismo expresó su alegría porque de acuerdo con el público, su hijo ha sido el gran protagonista del reality show "De viaje con los Derbez".

Hace más de 20 años que no terminó de la mejor manera la relación amorosa que tuvieron Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, la cual terminó en los juzgados por la custodia del hijo en común que tienen.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La llamada "Queen de las telenovelas" manifestó que "ya son tantos años, José Eduardo acaba de cumplir 29 años" y hoy en día Eugenio Derbez tiene su vida hecha "y yo tengo mi vida hecha, lo que tenemos en común es un hijo maravilloso, José Eduardo, que ya lo ve y su papá ya lo busca, eso es importante también".

Leer más: Lupillo Rivera denuncia acoso de la prensa tras compromiso de Belinda; helicóptero sobrevuela su casa

Cabe mencionar que Eugenio Derbez está casado con la cantante Alessandra Rosaldo, integrante del dúo musical Sentidos Opuestos. Por su parte Victoria Ruffo es esposa del político Omar Fayad, actual Gobernador del estado de Hidalgo.

Sobre las críticas que Victoria Ruffo recibe por haber mantenido a su hijo José Eduardo Derbez alejado de su padre por muchos años, la actriz señaló:

Ya sabes que yo soy la bruja maldita de ese cuento y no importa, yo soy la bruja.

Leer más: Steph Gómez de Exatlón México grave tras contagiarse de Covid-19

La protagonista de telenovelas como "Corona de lágrimas", "Cita a ciegas" y muchas más, fue cuestionada sobre su posible participación en el reality show "De viaje con los Derbez". Tras negar estos rumores, Victoria Ruffo se mostró muy contenta por el éxito ha tenido su hijo José Eduardo Derbez.

"A mí lo que sí me ha gustado mucho es que la mayoría de la gente me ha dicho que José Eduardo se lleva el reality, que está muy simpático; (es) muy ocurrente, muy simpático, nunca lo he visto enojado, nunca lo he visto de mal humor, la verdad sí es un un buen chico".