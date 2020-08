México. La actriz mexicana Victoria Ruffo sorprende al convertirse en La Mujer Maravilla, y en internet provoca miles de halagos; le dicen, por ejemplo: "Eres perfecta". A través de su cuenta personal de Instagram, la protagonista de exitosas telenovelas como La fiera y Abrázame muy fuerte comparte una imagen en la que ella se transforma en el referido personaje, pero en forma de caricatura, y ello agrada a sus fans.

Victoria Ruffo, cuya actuación puede verse actualmente en la retransmisión de la telenovela Corona de lágrimas, por canal 2 de Televisa, emociona a sus más de 1.7 millones de seguidores con la publicación de una nueva fotografía, y es que nadie seguramente esperaba verla como La Mujer Maravilla, sin embargo la señora Ruffo quiso sorprenderlos caracterizada como dicho personaje.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Llama la atención que Victoria no escribe ningún texto en la imagen señalada, pero sus fans celebran la ocurencia que tuvo y no se la esperaban. En cuestión de horas consigue casi diez mil Me Gusta y figuran reacciones de famosos como las de su hijo José Eduardo Derbez, Maribel Guardia, Adrián Di Monte y África Zavala, entre muchos más.

Foto de Instagram

Mu heroína favorita”, “Eres perfecta”, “Una maravilla de mujer”, “Eres la mujer maravilla de las telenovelas”, “Eres maravillosa”, “Mi reina, qué bien se ve”, “Wow, así también luces preciosa”, “Eres la mejor, de carne y hueso y como caricatura”, “Igualita a ti, Queen”, le escriben sus fans.

Victoria Ruffo, siempre vigente en las telenovelas

Victoria Ruffo siempre está vigente en el mundo de las telenovelas, ya que si no se transmite alguna que esté grabando en la época actual, se retransmiten, como es el caso de Corona de lágrimas, la cual grabó y pasó al aire por canal 2 en 2012. Se trata de una producción de José Alberto Castro para Televisa y en la que también actúan José María Torre, Mane de la Parra, Alejandro Nones, Ernesto Laguardia, Maribel Guardia, Lola Merino y Adriana Louvier, entre otros actores.

Dicha telenovela se comenzó a retransmitir a finales de junio pasado, y dado su éxito desde el primer capítulo, hizo que el nombre de Victoria Ruffo se convirtiera en tendencia, ya que se crearon muchos memes sobre el reestreno de la historia en la que el personaje de ella la pasa siempre llorando.

Recientemente se retransmitieron también por el canal TLNovelas La Madrastra y Abrázame muy fuerte; en la primera compartió trabajo con actores como César Évora, René Casados, Sabine Moussier y Jacqueline Andere, y en la segunda con Aracely Arámbula y Fernando Colunga.

Foto de Instagram

Victoria Ruffo es considerada la reina de las telenovelas en este país y su trabajo se ha visto en muchos países del mundo gracias a otros protagónicos en historias como La Fiera, Simplemente María, Juana Iris, En nombre del amor y La malquerida.

Victoria tiene por nombre completo María Victoria Eugenia Guadalupe Martínez del Río Moreno-Ruffo, y es originaria de Ciudad de México (1962), su trabajo comoa actriz, principalmente en televisión, es reconocido a nivel nacional e internacional. Durante más de cuatro décadas se ha mantenido en el gusto del público y todas las telenovelas en que ha participado son en plan protagónico.

Victoria Ruffo en una imagen de Victoria, telenovela que protagonizó con Arturo Peniche en Estados Unidos. Foto de Instagram

En los inicios de su carrera, en los años 70, hizo muchas fotonovelas y comerciales de televisión. Según Wikipedia, desde la década de 1980 sólo ha hecho ocho películas y se ha enfocado principalmente al mundo de las telenovelas.

La señora Ruffo, expareja del también actor y productor Eugenio Derbez, tenía 21 años cuando protagonizó La Fiera, al lado de Guillermo Capetillo, una producción del fallecido Valentín Pimpstein que la lanzó a la fama y fue su primer gran éxito en las telenovelas.

Puedes leer: Alicia Machado sorprende al declarar que votará por Donald Trump