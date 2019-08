Victoria’s Secret tiene a su primer ángel abiertamente transgénero

Estados Unidos.- Según los informes, Valentina Sampaio se ha convertido en la primera modelo abiertamente transgénero de Victoria’s Secret. El jueves, Sampaio compartió una fotografía en Instagram que la muestra sentada en una silla con una bata.

La modelo brasileña etiquetó la línea de lencería rosa de Victoria’s Secret en la imagen y el subtítulo, agregando hashtags que incluían "#campaign", "vspink" y "diversity".

Un día después, Sampaio compartió un primer video de su rostro en Instagram, usando los mismos hashtags en el subtítulo y escribiendo: "Nunca dejes de soñar con la gente".

Muchas personas han interpretado las publicaciones de la joven de 22 años en el sentido de que participa en una campaña para la marca de lencería, lo que la convertiría en la primera modelo abiertamente transgénero en hacerlo.

"¡Wow finalmente!", Comentó la estrella de Orange Is The New Black, Laverne Cox, en Instagram. “¡Primer transgénero en estar con VS! ¡Esto me hace muy feliz! ”, tuiteó Lais Ribeiro, modelo de Victoria Secret.

En noviembre de 2018, el director de marketing de Victoria’s Secret fue criticado cuando expresó su creencia de que las modelos transgénero no deberían protagonizar los desfiles de la marca.

"¿No deberías tener transexuales en el programa? No. No, no creo que debamos. ¿Bueno, por qué no? Porque el espectáculo es una fantasía ”, dijo Ed Razek a Vogue Runway. Tras la reacción violenta que recibió en línea, Razek emitió una disculpa.

Mi comentario con respecto a la inclusión de modelos transgénero en el Desfile de Moda de Victoria Secret se mostró insensible, dijo en un comunicado publicado en Twitter por la marca.

"Pido disculpas. Para ser claros, absolutamente lanzaríamos un modelo transgénero para el programa. Hemos tenido modelos transgénero en los castings ... y como muchos otros, no lo lograron ... Pero nunca se trató de género. Admiro y respeto su viaje para abrazar quiénes son realmente ”.

En febrero de 2017, Sampaio se convirtió en la primera modelo abiertamente transgénero en aparecer en la portada de una revista Vogue cuando apareció en la portada de Vogue Paris.

El modelo apareció más tarde en las portadas de Vogue brasileño y Vogue alemán. Victoria’s Secret ha sido contactada para hacer comentarios.