Video: Conductora a punto de morir en pleno programa de tv

Una famosa presentadora de televisión australiana estuvo al borde de una peligrosa lesión grave o incluso hasta la muerte, cuando un experimento salió muy mal durante un programa.



El youtuber y profesor de ciencias Jacob Strickling fue invitado al programa Studio 10, durante la intervención, mezcló nitrógeno líquido en botellas y logró transformarlas en cohetes miniatura. Cuando la mezcla estaba hecha les daba vuelta y salían disparadas con fuerza.

Captura de video



Natarsha Belling, presentadora del programa sirvió de ayudante durante el proceso y sostenía una botella mientras Natarsha la llenaba.

Natarsha Belling presentadora de tv/Instagram



Cuando lo hacía preguntaba a sus colegas si era seguro hacer el experimento:



-"Lo he hecho dos veces, deberías haber estado mirando", dijo Stricking con tono soberbio.



-"No estas mirando" le contestó Belling temerosa.

Parte del proceso/Captura de pantalla



La mujer tenía razón... en el momento menos esperado del segmento todo cambio y se tornó trágico Belling puso la botella abajo y se la disparo directamente a su rostro.

AQUÍ EL VIDEO DEL INCIDENTE



La botella salió disparada hacía el cielo con fuerza suficiente como para cortar la pesada rama de un árbol que estaba cerca.



Todos reían y les pareció gracioso... menos a Belling, quien quedó totalmente mojada y sin poder escuchar en uno de sus oídos durante un buen rato.

EL DESMAYO DE LA CONDUCTORA WENDY WILLIAMS EN VIVO

Estados Unidos. - La presentadora de televisión Wendy Williams, dejó a todos en pánico tras desmayarse en una transmisión en vivo donde ella es la estrella.

Williams se encontraba disfrazada de la Estatua de la Libertad cuando de repente colapso frente a los espectadores, de inmediato la producción acudió ayudar a la joven y corto la transmisión.



Cuando regresaron del descanso Wendy presentó el siguiente segmento como si nada hubiera pasado:

"Bienvenidos de nuevo es hora de nuestro concurso de disfraces de Halloween, lo hacemos todos los años, siempre es muy divertido, comencemos". concluyo la presentadora.

TE PODRÍA INTERESAR

MAITE PERRONI SE ACCIDENTA DURANTE GRABACIÓN

La cantante y actriz Maite Perroni se encuentra realizando nuevo proyecto televisivo, pues próximamente la podremos ver en la telenovela "Papá a toda madre".

Dicho proyecto está a estrenarse a días a la espera de un éxito total.

Pero no todo es tan bonito como se espera, pues en una de las grabaciones la ex RBD sufrió un pequeño accidente.

Resulta que en el promocional de la novela estaba siendo grabado bajo la producción de Eduardo Meza, y en una de las escenas la guapa actriz, vestida de novia se cayó, pero reaccionó de buena manera por lo que comentó en el programa de televisión Cuéntamelo ya.

“Yo me caigo siempre, no importa como esté vestida ni que zapatos traiga, entonces eso es parte como de mi ser, es algo que está tatuado en mí. Entonces vestida de novia tratando de correr, claro, me resbalé, pero no pasó nada”.

En la historia, la actriz de 34 años interpretará a René, una mujer muy responsable y trabajadora, con la que incluso mencionó estar muy identificada.

El proyecto tiene fecha de estreno para el domingo 22 de octubre a las 8:00 PM por el canal de las Estrellas.

Con información Infobae

Te puede interesar